J.B. Hunt recule après que son directeur financier a émis des mises en garde concernant les bénéfices du troisième trimestre ; les valeurs du secteur du transport routier américain sont en baisse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
(Mise à jour)
16 septembre - ** L'action de la société américaine de transport routier J.B. Hunt JBHT.O recule de 12 % à 240,8 dollars
** Brad Delco, directeur financier de JBHT, prévient que les résultats du troisième trimestre devraient reculer de 5 % à 10 % parrapport au deuxième trimestre, en raison d'une flambée des coûts de carburant et de main-d'œuvre
** “Vous avez vu que notre activité JBT a en fait enregistré une légère perte. Les marges des courtiers ICS ont été comprimées”, déclare le directeur financier
** Il met en avant un décalage temporel: les prix du transport intermodal tardent à s’ajuster, tandis que les coûts augmentent rapidement
** Les actions d’autres entreprises américaines de transport routiersont également en baisse, celles de Knight Swift Transportation KNX.N reculant d’environ 2,8 %
** Old Dominion ODFL.O recule de 2,3 % et XPO XPO.N perd 1,5 %
** Les actions de FedEx FDXF reculent de 3 % et celles d’United Parcel Services UPS.N de 2,2 %
** En tenant compte de l'évolution de la séance, JBHT affiche une hausse de 23,9 % depuis le début de l'année
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