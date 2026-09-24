IVO Capital recrute un directeur des ventes pour l’Italie

IVO Capital Partners continue à étendre son maillage européen. La société de gestion française vient de recruter Marco Prete en tant que directeur des ventes pour l’Italie. Ce Franco-Italien aura pour mission de développer la présence d’IVO sur l’ensemble du territoire italien après des banques privées, family offices et institutionnels. Cela confirme des informations dévoilées en début de mois par Sidney Oury, le directeur général d’IVO Capital Partners, dans une interview à L’Agefi.

L’international représente désormais 16?% des encours d’IVO, qui ont dépassé les 3 milliards d’euros. Créée en 2012, la société couvre désormais dix zones géographiques. Plusieurs marchés ont des commerciaux dédiés : Luxembourg, Suisse, Monaco, Espagne, Europe du Nord, Amérique du Nord et désormais Italie. Selon Sidney Oury, l’ambition est d’atteindre un tiers d’encours internationaux d’ici à trois ans.

Marco Prete vient de La Financière de l’Echiquier où il occupait le poste de directeur des ventes auprès des clientèles institutionnelles et wholesale italiennes. C’est lui qui avait été chargé de l’ouverture du marché italienne pour Tocqueville Finance, désormais intégrée dans LFDE. Il a aussi travaillé pour Exane Asset Management à Paris, comme sales manager sur le marché wholesale italien. Sa carrière l’a également conduit chez Amundi Italie, Anima et Anthilia Capital.

Laurence Marchal