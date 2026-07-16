IVO Capital Partners accélère son développement en Amérique du Nord

(Zonebourse.com) - La société de gestion française indépendante, spécialisée dans les marchés obligataires internationaux, annonce la nomination de Jacob Lithgow au poste de Head of North America. Basé entre Paris et Montréal, il sera chargé de développer les activités du groupe au Canada et, plus largement, sur le marché nord-américain.

Cette nomination s'inscrit dans la stratégie d'internationalisation d'IVO Capital Partners, qui entend renforcer sa présence auprès des investisseurs institutionnels nord-américains. La société, qui gère plus de 3 milliards d'euros d'actifs, souhaite y déployer son expertise en crédit international.

Avant de rejoindre IVO Capital Partners, Jacob Lithgow a passé plus de dix ans à la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), où il était spécialisé dans la sélection de fonds et l'allocation d'actifs. Il y a développé une expertise couvrant les principales classes d'actifs, des actions aux obligations en passant par les stratégies alternatives.

Fort de son expérience au sein d'un des plus importants investisseurs institutionnels au monde et de sa connaissance des attentes des grands allocataires nord-américains, il aura pour mission d'accompagner le développement commercial d'IVO Capital Partners dans la région et de renforcer les relations avec les investisseurs institutionnels.

Fondée en 2012, IVO Capital Partners est une société de gestion indépendante spécialisée dans le crédit coté et non coté, avec un positionnement sur les obligations d'entreprises des marchés émergents et le financement de contentieux. La société investit dans plus de 50 pays et emploie des collaborateurs de 14 nationalités.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.