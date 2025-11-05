 Aller au contenu principal
Italie - Les facteurs à surveiller le 5 novembre
information fournie par Reuters 05/11/2025 à 08:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 novembre - Les facteurs suivants pourraient affecter les marchés italiens mercredi.

Reuters n'a pas vérifié les articles de presse et ne peut garantir leur exactitude. Les nouveaux éléments sont marqués par (*).

Pour une liste complète des événements de l'agenda en Italie, veuillez cliquer sur IT/DIA .

ÉCONOMIE

Données HCOB du PMI des services d'octobre (0845 GMT).

L'ISTAT publie les ventes au détail de septembre (0900 GMT).

DETTE

Le Trésor organise une vente aux enchères pour un montant maximum de 5,0 milliards d'euros pour les six obligations suivantes: 3.20 % BTP, échéance 28 janvier 2026; 4,50 % BTP, échéance 1er mars 2026; CCTeu, échéance 15 avril 2026; 3,80 % BTP, échéance 15 avril 2026; 2,10 % BTP, échéance 15 juillet 2026; 3,85 % BTP, échéance 15 septembre 2026.

SOCIÉTÉS

(*) FINECO FBK.MI

La société de collecte d'actifs a affiché des bénéfices plus élevés que prévu pour le troisième trimestre , avec des revenus contrebalançant les attentes d'une baisse par rapport à l'année précédente. Le groupe a déclaré mercredi que le bénéfice net pour la période juillet-septembre s'élevait à 162,7 millions d'euros (190 millions de dollars), ce qui est supérieur au consensus des analystes de Visible Alpha qui tablait sur 154 millions d'euros.

(*) BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA BMPSI.MI

En autorisant le magnat de la construction Francesco Gaetano Caltagirone à détenir plus de 10% de la banque toscane, la BCE l'a classé comme un investisseur financier, ce qui empêche Caltagirone d'exercer une influence sur la banque, a rapporté MF. Les mêmes conditions s'appliquent à l'actionnaire principal de MPS, Delfin, empêchant les deux investisseurs de soumettre une liste de candidats pour élire une majorité de nouveaux membres du conseil d'administration en 2026.

(*) CREDEM EMBI.MI , BANCO BPM BAMI.MI

La banque est intéressée par la banque régionale Cassa di Risparmio di Asti, qui est également poursuivie par Banco BPM, a déclaré le journal MF mercredi.

(*) NEXI NEXII.MI

Le groupe de paiement a affiché mercredi une hausse de 0,9% de son bénéfice de base du troisième trimestre à 526,4 millions d'euros, légèrement en dessous du consensus de 530 millions d'euros fourni par la société, et a confirmé ses prévisions pour 2025.

(*) STELLANTIS STLAM.MI

Les principaux constructeurs automobiles, y compris le groupe franco-italien, ont exhorté mardi l'administration Trump à prolonger l'accord de libre-échange nord-américain qu'ils qualifient de crucial pour la production automobile américaine.

(*) LEONARDO LDOF.MI

La coentreprise 50-50 du groupe de défense italien avec l'allemand RheinMetall RHMG.DE a signé son premier contrat pour la fourniture de véhicules blindés à l'armée italienne, ont annoncé les deux entreprises mercredi.

Publication des résultats du 3ème trimestre, suivie d'une conférence téléphonique (1630 GMT).

(*) ERG ERG.MI

Le groupe d'énergie renouvelable a déclaré mercredi qu'il avait mis en service son premier système de stockage d'énergie par batterie (BESS) à Vicari, Palermo. L'installation fournit une puissance de 12,5 MW avec une capacité de stockage de 50 MWh et un cycle de charge et de décharge d'environ 4 heures.

(*) NEWPRINCES NWLF.MI

Le groupe italien d'alimentation et de boissons a déclaré mercredi que son unité britannique Princes Group avait été admise à la Bourse de Londres.

ENI ENI.MI

La société argentine YPF YPFDm.BA et le groupe énergétique italien ont conclu un accord avec la société d'investissement XRG de la National Oil Company d'Abu Dhabi pour qu'elle participe à un projet de gaz naturel liquéfié lié au gisement argentin de Vaca Muerta, a annoncé YPF mardi.

DE NORA DNR.MI

Le groupe électrochimique a relevé ses prévisions de marge pour l'ensemble de l'année après avoir enregistré une hausse de 15,9% de son bénéfice de base ajusté au cours des neuf premiers mois de 2025.

FERRARI RACE.MI

Le constructeur de voitures de sport de luxe a affiché une augmentation supérieure aux attentes de 5% de son bénéfice de base au troisième trimestre mardi, avec des modèles plus chers dans sa famille SF90 XX et 12Cilindri aidant à compenser l'impact des droits de douane américains.

Ferrari a réduit les augmentations de prix sur certains des modèles qu'elle vend aux Etats-Unis à un maximum de 5% à la suite d'un accord visant à réduire les droits de douane sur les produits européens, a déclaré un porte-parole à Reuters.

(*) JUVENTUS JUVE.MI

La Juventus n'a toujours pas gagné en Ligue des champions après avoir été tenue en échec 1-1 à Turin par le Sporting mardi. Maximiliano Araujo a ouvert le score pour les visiteurs et Dusan Vlahovic a égalisé pour les hôtes.

SNAM SRG.MI

Publication des résultats du 3ème trimestre, suivie d'une conférence téléphonique (1530 GMT).

DIASORIN DIAS.MI

Publication des résultats du 3ème trimestre, suivie d'une conférence téléphonique (1700 GMT).

BUZZI BZU.MI

Publication des résultats du troisième trimestre.

TELECOM ITALIA (TIM) TLIT.MI

Publie ses résultats pour le troisième trimestre.

ANIMA HOLDING ANIM.MI

Publie ses résultats pour le troisième trimestre.

BANCA GENERALI BGN.MI

Publie ses résultats pour le troisième trimestre.

AGENDA

Intesa Sanpaolo ISP.MI et Prometeia organisent un webinaire pour présenter le 108e rapport sur l'analyse des secteurs industriels, intitulé "Perspectives de l'industrie italienne à l'horizon 2027" (1030 GMT).

Rome, réunion du Cabinet (1500 GMT).

Trieste, 3ème édition de "Selecting Italy 2025 - Attracting foreign investment and regional value chains" (0900 GMT); les participants attendus comprennent le ministre de l'Économie Giancarlo Giorgetti (par vidéoconférence) et le ministre des Affaires étrangères Antonio Tajani.

(Salle de presse de Milan, e-mail: reutersitaly@thomsonreuters.com)

