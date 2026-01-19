Italie - Les facteurs à surveiller le 19 janvier

19 janvier - Les facteurs suivants pourraient affecter les marchés italiens lundi.

POLITIQUE

Les ambassadeurs de l'Union européenne sont parvenus dimanche à un large accord pour intensifier les efforts visant à dissuader le président américain Donald Trump d'imposer des droits de douane aux alliés européens, tout en préparant des mesures de rétorsion si les droits de douane étaient appliqués, ont indiqué des diplomates de l'UE.

La Première ministre italienne, Giorgia Meloni, qui est plus proche du président américain que certains autres dirigeants de l'UE, a qualifié dimanche la menace tarifaire d'"erreur", ajoutant qu'elle s'était entretenue avec Donald Trump quelques heures plus tôt et lui avait fait part de sa position.

ÉCONOMIE

L'économie italienne a probablement connu une expansion modeste au quatrième trimestre de l'année dernière, a déclaré la Banque d'Italie vendredi , confirmant ses prévisions annuelles pour la croissance du produit intérieur brut en 2025 et 2026 de 0,5% et 0,7% respectivement, en ligne avec les dernières estimations du gouvernement.

(*) Le président sud-coréen Lee Jae Myung et la Première ministre italienne Giorgia Meloni ont convenu lundi d'élargir la coopération dans des secteurs tels que l'intelligence artificielle, l'aérospatiale, les puces et les minéraux critiques, selon la Maison Bleue.

ENTREPRISES

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA BMPS.MI

Gruppo Caltagirone, un investisseur majeur de la banque toscane, a déclaré vendredi que les spéculations sur un conflit avec le directeur général de la banque italienne Luigi Lovaglio étaient déplacées, ajoutant que le conseil d'administration discutait simplement de la stratégie et de la gouvernance de la banque.

MONTE DEI PASCHI, MEDIOBANCA MDBI.MI

Selon plusieurs journaux italiens, les principaux dirigeants de Monte dei Paschi et des consultants de Deloitte et McKinsey se sont réunis à Rome au cours du week-end pour discuter de la stratégie future de la banque basée à Sienne et de Mediobanca. L'une des questions à l'étude était la possibilité de maintenir la banque milanaise cotée en bourse, comme alternative au plan de radiation et de fusion.

UNICREDIT CRDI.MI , GENERALI GASI.MI , MPS BMPS.MI

Cinq des héritiers de Leonardo Del Vecchio, sur un total de huit, font pression sur le conseil d'administration de Delfin pour qu'il vende les participations financières du holding familial, a rapporté La Repubblica samedi. Ces participations comprennent 2,7 % d'UniCredit, 17,8 % de Monte dei Paschi, 10 % de Generali et 23 % de la société française Covivio CVO.PA .

(*) BANCA GENERALI BGN.MI

Kepler Cheuvreux a indiqué lundi avoir ramené la banque privée de "acheter" à "conserver" et relevé son objectif de cours de 59 euros à 60 euros par action.

LEONARDO LDOF.MI

La filiale américaine du groupe, DRS, veut rejoindre le Golden Dome du pays, a déclaré le directeur général Roberto Cingolani à Milano Finanza dans une interview publiée samedi. Il a ajouté que dans son prochain plan industriel, le groupe de défense et d'aérospatiale continuerait à se concentrer sur l'offre de produits et de services pour la guerre hybride.

Les autorités indonésiennes ont déclaré dimanche qu'elles avaient localisé l'épave d'un avion de surveillance des pêches disparu dans la province de Sulawesi du Sud, sur le flanc d'une montagne couverte de brouillard, et qu'elles avaient retrouvé le corps de l'une des dix personnes qui se trouvaient à bord. L'avion est un turbopropulseur régional ATR 42-500 fabriqué par le constructeur franco-italien ATR AIR.PA .

(*) ITALGAS IG.MI

Deutsche Bank a annoncé lundi qu'elle avait ramené le distributeur de gaz de "acheter" à "conserver" et relevé l'objectif de cours de 10 euros à 10,30 euros.

(*) FERRETTI YACHT.MI

Le groupe d'investissement tchèque KKCG a déclaré lundi avoir lancé une offre volontaire partielle pour doubler sa participation dans le constructeur italien de yachts Ferretti et la porter à 29,5%, ce qui valorise l'entreprise à 1,18 milliard d'euros (1,37 milliard de dollars), selon les calculs de Reuters.

INTRODUCTION EN BOURSE

La société technologique italienne Bending Spoons interroge des banques pour diriger une éventuelle introduction en bourse aux Etats-Unis, qui devrait avoir lieu plus tard dans l'année ou au début de l'année prochaine, a déclaré vendredi à IFR une personne impliquée dans le processus. Goldman Sachs et JP Morgan font partie des banques qui se sont portées candidates, a rapporté IFR.

Contacté par Reuters, le directeur général de Bending Spoons, Luca Ferrari, a refusé de commenter l'information.

Bending Spoons pourrait coter 30 à 35 % de la société dans le cadre d'une transaction qui devrait être réalisée au premier trimestre 2027, a rapporté Il Messaggero samedi.

AGENDA

La Première ministre Giorgia Meloni rencontre le président sud-coréen Lee Jae Myung et termine sa visite en Corée du Sud.

La Première ministre Giorgia Meloni devrait participer au Forum économique mondial de Davos.

Le ministre de l'économie Giancarlo Giorgetti participe à la réunion de l'Eurogroupe à Bruxelles.

Rome, l'événement RESTART "Shaping Horizons in Future Telecommunications" commence à (1330 GMT) et se termine le 21 janvier. Lundi, les participants attendus sont Henna Virkkunen, vice-présidente exécutive de la Commission européenne, Giuseppe Gola, directeur général d'Open Fiber, Pietro Labriola, directeur général de Telecom Italia (TIM) TLIT.MI et Diego Galli, directeur général d'INWIT INWT.MI .

Milan, l'Université organise la cérémonie d'inauguration "SHIELD - Strategic Hub for Integrated Education on Leadership & Defense" (1000 GMT); le ministre des Affaires étrangères Antonio Tajani prononce le discours de clôture.

