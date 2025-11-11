Italie - Les facteurs à surveiller le 11 novembre

11 novembre - Les facteurs suivants pourraient affecter les marchés italiens mardi.

DETTE

Le Trésor italien a déclaré qu'il offrirait jusqu'à 8 milliards d'euros (9,33 milliards de dollars) en quatre obligations BTP lors d'une vente aux enchères le 13 novembre.

ÉCONOMIE

La Banque d'Italie publie les données de septembre sur les dépôts des résidents italiens auprès des banques nationales, les prêts des banques aux sociétés non financières et les créances douteuses brutes des banques italiennes.

ENTREPRISES

UNICREDIT CRDI.MI , BANCO BPM BAMI.MI

La banque italienne a déposé un recours lundi auprès de la plus haute juridiction administrative italienne concernant les conditions fixées par le gouvernement pour l'échec de son offre publique d'achat sur sa rivale Banco BPM, ont indiqué deux sources au fait de l'affaire.

NEXI NEXII.MI

La Cassa Depositi e Prestiti (CDP) s'oppose à ce que le groupe de paiement vende une participation majoritaire dans son activité de solutions bancaires numériques au fonds d'investissement privé américain TPG, ont déclaré lundi à Reuters deux sources proches du dossier.

(*) BANCO DESIO DESI.MI

Italiana Assicurazioni, qui fait partie du groupe Reale Mutua, le suisse Helvetia HELM.S et l'allemand Allianz ALVG.DE ont été sélectionnés pour passer à la deuxième phase de l'appel d'offres afin de devenir partenaires de l'activité d'assurance non-vie de la banque italienne, a rapporté mardi l'agence MF.

INWIT INWT.MI

La plus grande société italienne de tours de télécommunications mobiles a affiché lundi une hausse de 5,9% de son bénéfice net au troisième trimestre, à 92,1 millions d'euros (107,41 millions de dollars), mais a revu à la baisse ses prévisions de revenus pour l'année prochaine.

(*) JP Morgan a abaissé mardi la note d'INWIT de "surpondérer" à "neutre" et le prix cible de 13,40 euros à 11,80 euros

Conférence téléphonique sur les résultats du troisième trimestre (0930 GMT).

(*) AVIO AVI.MI

Raytheon et Lockheed Martin LMT.N seront les principaux clients de l'usine de moteurs à propergol solide d'Avio prévue aux Etats-Unis, a déclaré lundi le fabricant italien de fusées. La branche défense du géant de l'aérospatiale RTX RTX.N et Lockheed Martin auront un accès privilégié à une partie de la production de l'usine, ont indiqué les entreprises dans deux déclarations distinctes sur les deux accords.

OVS OVS.MI

Le distributeur italien de vêtements a déclaré lundi qu'il avait soumis une offre ferme de 15 millions d'euros pour Kasanova, une marque italienne spécialisée dans les articles ménagers.

A2A A2.MI

Publication des résultats du troisième trimestre et mise à jour du plan d'affaires.

RECORDATI RECI.MI

Publication des résultats du troisième trimestre.

JOURNAL

Le ministre des Affaires étrangères Antonio Tajani participe à la réunion des ministres des Affaires étrangères du G7 au Canada (au 12 novembre).

Rome, le gouvernement organise une réunion avec les représentants des syndicats de la métallurgie pour faire le point sur l'aciérie Acciaierie d'Italia (ex Ilva) (1700 GMT).

Rome, le ministre des Infrastructures et des Transports Matteo Salvini, le directeur général de Poste PST.MI Matteo Del Fante, le directeur général de Fincantieri FCT.MI Pierroberto Folgiero participent à un événement organisé par le Centre national pour la mobilité durable (MOST) (0800 GMT).

Rome, Gilberto Pichetto Fratin, ministre de l'environnement et de la sécurité énergétique, assiste à la présentation du rapport "GreenItaly 2025" (1330 GMT).

Milan, le CRIF organise l'événement "Tomorrow Speaks 2025" "Boosting sustainable growth with CRIF Metadata" (0830 GMT); parmi les participants attendus figurent le directeur général du ministère de l'économie Riccardo Barbieri Hermitte, le directeur général de l'unité Isybank d'Intesa Sanpaolo ISP.MI , Antonio Valitutti, Manuela Franchi, CEO de doValue DOVA.MI , Elena Goitini, CEO de BNL BNP Paribas, Massimo Tononi, Président de Banco BPM BAMI.MI .

