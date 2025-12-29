 Aller au contenu principal
Allemagne: l'emploi industriel toujours dans le rouge en 2026, selon un institut
information fournie par AFP 29/12/2025 à 15:17

Railway tank cars in front of an industrial area with chemical enterprises in Frankfurt am Main ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )

Les perspectives d'emploi demeurent sombres en Allemagne pour l'an prochain, surtout dans l'industrie, pilier de l'économie que le gouvernement de Friedrich Merz cherche à relancer, selon une enquête publiée lundi par l'institut IW de Cologne.

Seules neuf fédérations professionnelles anticipent une hausse de l'emploi l'an prochain, tandis que 22 prévoient des suppressions de postes par rapport à 2025 et 15 s'attendent à une stagnation, selon l'enquête.

Le solde reste donc négatif, même s'il s'améliore légèrement par rapport à l'an dernier.

La situation reste particulièrement préoccupante dans l'industrie, où la majorité des secteurs s'attendent à des réductions d'effectifs en 2026, notamment les poids lourds que sont l'automobile, la chimie et la machine-outil.

La pharmacie, l'aéronautique et le spatial, ainsi que la construction navale et les technologies maritimes prévoient de leur côté des embauches nettes, selon IW.

Après trois années de stagnation, le gouvernement de coalition du chancelier Friedrich Merz a lancé depuis mai une vaste offensive d'investissements publics de plusieurs centaines de milliards d'euros, assortie de baisses d'impôts sur les sociétés, d'un "agenda high-tech" et d'un allègement des coûts de l'énergie de 10 milliards d'euros dès 2026.

"Le gouvernement fédéral est sur une très bonne voie", a résumé lundi le porte-parole adjoint du gouvernement, Sebastian Hille, lors d’un point presse régulier.

Ces mesures commencent à produire certains effets, selon l'institut : "On observe par exemple de meilleures perspectives dans la construction et dans l'industrie de la technologie de sécurité, liées aux programmes d'investissement", déclare à l'AFP Michael Grömling, économiste à l'IW.

Mais le cœur industriel du pays reste sous pression, avec une perte de 120.300 emplois en un an (–2,2 %) et de près de 272.000 postes depuis 2019 (–4,8 %) selon le cabinet EY.

L'automobile est le secteur la plus touché, avec 48.800 emplois supprimés en un an, soit plus de 6 % des effectifs. Les géants Volkswagen et Bosch prévoient encore de se séparer de dizaines de milliers de postes d'ici 2030.

"Il n'y a pas de tournant attendu dans l'emploi industriel", tranche M. Grömling.

Elusieurs défis structurels sont en cause selon lui : tensions géopolitiques et commerciales, fragilisation des chaînes d'approvisionnement, accès aux matières premières critiques, mais aussi décarbonation des industries énergivores et virage électrique du secteur automobile.

"Ces facteurs pèsent durablement sur les décisions d'investissement et l'emploi", avertit-il.

Dans le secteur public et les services, l'emploi progresse, notamment dans la santé et la sécurité, sous l'effet du vieillissement démographique.

Une dynamique toutefois insuffisante pour compenser les pertes industrielles, conclut l'IW.

