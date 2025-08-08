Italie - Facteurs à surveiller le 8 août

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
8 août - Les facteurs suivants pourraient affecter les marchés italiens vendredi.
Reuters n'a pas vérifié les rapports des journaux et ne peut garantir leur exactitude. Les nouveaux éléments sont marqués par (*).
Pour une liste complète des événements de l'agenda en Italie, veuillez cliquer sur IT/DIA .
SOCIÉTÉS
La bourse de Milan est fermée après les heures d'ouverture.
MEDIOBANCA MDBI.MI
Le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, BlackRock, détenait une participation de 5,06% dans la banque d'affaires italienne au 31 juillet, dont 4,6% sous forme de droits de vote, selon un rapport publié jeudi.
BANCA POPOLARE SONDRIO BPSI.MI
La banque a déclaré jeudi que Morningstar DBRS avait relevé sa note de "BBB high" à "BBB" suite à l'achat par BPER EMII.MI de 80,7%.
LEONARDO LDOF.MI
Le gouvernement allemand envisage d'augmenter sa participation dans le fabricant d'électronique de défense Hensoldt de 25,1% à 29%, a rapporté jeudi le média Politico, citant des sources industrielles.
L'une des possibilités serait que le gouvernement acquière des parts supplémentaires auprès de Leonardo, a déclaré Politico, ajoutant que les considérations n'en étaient qu'à un stade précoce.
UNIPOL UNPI.MI
(*) Le groupe financier italien a affiché vendredi une hausse de 12% de son bénéfice net au premier semestre à 622 millions d'euros en données publiées.
Conférence téléphonique (1000 GMT).
(*) STELLANTIS STLAM.MI
Le constructeur automobile a annoncé la suppression de 59 emplois dans son usine de batteries pour véhicules électriques StarPlus Energy dans l'Indiana, a rapporté vendredi le quotidien financier italien MF, citant des médias américains.
(Salle de presse de Milan, e-mail: reutersitaly@thomsonreuters.com)
