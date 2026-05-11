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Thaïlande: l'ancien Premier ministre Thaksin va sortir de prison
information fournie par AFP 11/05/2026 à 00:17

L'ancien Premier ministre thaïlandais Thaksin Shinawatra, le 9 septembre 2025 à Bangkok. ( AFP / Lillian SUWANRUMPHA )

L'ancien Premier ministre thaïlandais Thaksin Shinawatra, le 9 septembre 2025 à Bangkok. ( AFP / Lillian SUWANRUMPHA )

L'ancien Premier ministre Thaksin Shinawatra, figure incontournable de la politique en Thaïlande, doit sortir de prison lundi, laissant planer le doute sur son éventuel retour au premier plan.

Le milliardaire de 76 ans, qui a fait fortune dans les télécommunications, purge depuis septembre une peine d'un an de prison pour corruption. Il devra porter un bracelet électronique pendant sa période de probation de quatre mois.

La famille Shinawatra, avec son parti Pheu Thai et ses précédentes incarnations, a dominé la vie politique thaïlandaise pendant une vingtaine d'années.

Soutenue par les populations rurales, elle a longtemps été l'ennemie jurée de l'élite favorable à l'armée et au pouvoir royal, qui considérait son populisme comme une menace pour l'ordre social traditionnel.

Thaksin Shinawatra a été Premier ministre de 2001 à 2006, avant d'être renversé par un coup d'Etat militaire et de partir en exil pendant une quinzaine d'années.

Sa soeur cadette, Yingluck, a été Première ministre de 2011 à 2014 avant d'être également évincée par l'armée, et sa fille, Paetongtarn, a été destituée en août 2025 après seulement un an à ce poste.

Le Pheu Thai a enregistré en février le pire résultat électoral de son histoire lors des législatives, tombant à la troisième place et soulevant des interrogations sur l'avenir de la dynastie politique de Thaksin.

Son inclusion dans la coalition gouvernementale du Premier ministre conservateur Anutin Charnvirakul laisse toutefois ouverte la possibilité d'un retour au premier plan la formation populiste.

La libération de Thaksin "renforcera le Pheu Thai à court terme car les gens auront le sentiment que son patron est de retour", analyse Wanwichit Boonprong, maître de conférences en sciences politiques à l'université de Rangsit.

– Traitement de faveur –

L'administration pénitentiaire avait annoncé fin avril la libération conditionnelle de l'ancien Premier ministre, justifiant cette mesure de clémence par son âge avancé et le fait qu'il lui restait moins d'un an de détention à effectuer.

A son retour d'exil en 2023, Thaksin avait été condamné à huit ans d'emprisonnement pour corruption et abus de pouvoir, une peine réduite à un an par une grâce royale.

Mais au lieu d'être incarcéré, l'influent milliardaire avait été transféré dans une chambre privée d'hôpital et avait bénéficié d'un programme de libération anticipée pour les prisonniers âgés.

Son transfert médical, qui coïncidait avec la formation d'un nouveau gouvernement dominé par son parti Pheu Thai, avait nourri les soupçons d'un traitement de faveur.

Une enquête avait été ouverte et la Cour suprême avait jugé en septembre dernier que Thaksin ne souffrait pas d'une affection critique et qu'il n'avait pas correctement purgé sa peine de prison.

Désormais libéré, le septuagénaire restera-t-il à l'écart de la politique ou reviendra-t-il sur le devant de la scène?

"Si Thaksin ne se met pas en retrait (...) et montre qu'il peut encore téléguider le Pheu Thai, ça ne sera pas bon pour le parti" à long terme, estime l'analyste Wanwichit Boonprong.

Le neveu de Thaksin, Yodchanan Wongsawat, a conduit le Pheu Thai lors des dernières élections et occupe aujourd'hui un poste ministériel dans le gouvernement de coalition.

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