 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Football-Barcelone remporte un 29e titre de champion d'Espagne
information fournie par Reuters 10/05/2026 à 23:08

LaLiga - FC Barcelona v Real Madrid

LaLiga - FC Barcelona v Real Madrid

Le FC Barcelone a remporté ‌dimanche un 29e titre de champion d'Espagne, le deuxième consécutif, après sa victoire contre son ​dauphin, le Real Madrid (2-0) lors de la 35e journée de Liga.

Avec 14 points d'avance sur son rival à trois journées de la fin, le club catalan ​ne peut plus être rejoint et décroche ainsi un troisième titre de champion d'Espagne en quatre ans.

Après ​avoir compté cinq unités de retard sur ⁠son rival madrilène à l'issue de la 11e journée, Barcelone n'a plus ‌quitté la tête du championnat depuis la 25e journée. Les Blaugranas sont irrésistibles actuellement en Liga, avec 11 victoires consécutives.

Leur avance n'a ​cessé de se creuser ‌ces dernières semaines puisque, dans le même temps, le Real ⁠Madrid a concédé de nombreux points. Les Madrilènes n'ont remporté que deux de leurs six dernières rencontres de championnat.

Meilleure attaque et meilleure défense, le FCB a ⁠été impérial à ‌domicile avec 18 succès en autant de matches. Le club dirigé ⁠par Hansi Flick, à nouveau champion pour sa deuxième saison au poste d'entraîneur ‌barcelonais, s'est notamment appuyé sur Lamine Yamal.

Le prodige espagnol de 18 ⁠ans, absent jusqu'à la fin de la saison en raison ⁠d'une blessure aux ‌ischio-jambiers, est le meilleur buteur et passeur de son équipe en Liga avec ​16 buts et 11 passes décisives.

Cette saison, ‌le Barça a également remporté la Supercoupe en battant le Real Madrid en finale, en janvier (3-2). Ils ​sont cependant tombés à deux reprises face à l'Atlético de Madrid : en quarts de finale de la Ligue des champions (3-2 au cumulé) et en ⁠demi-finales de la Coupe du Roi (4-3 au cumulé).

De son côté, le Real Madrid, privé de Kylian Mbappé en raison d'une blessure aux ischio-jambiers, enchaîne une seconde saison consécutive sans titre majeur après avoir été éliminé en quarts de finale de la Ligue des champions et en huitièmes de finale de la Coupe du ​Roi.

(Rédigé par Vincent Daheron)

Sport
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'ancien Premier ministre thaïlandais Thaksin Shinawatra, le 9 septembre 2025 à Bangkok. ( AFP / Lillian SUWANRUMPHA )
    Thaïlande: l'ancien Premier ministre Thaksin va sortir de prison
    information fournie par AFP 11.05.2026 00:17 

    L'ancien Premier ministre Thaksin Shinawatra, figure incontournable de la politique en Thaïlande, doit sortir de prison lundi, laissant planer le doute sur son éventuel retour au premier plan. Le milliardaire de 76 ans, qui a fait fortune dans les télécommunications, ... Lire la suite

  • Les joueurs du FC Barcelone remportent leur 29e titre en Liga, après leur victoire dans le Clasico contre le Real Madrid, le 10 mai 2026 au Camp Nou ( AFP / Josep LAGO )
    Espagne: le FC Barcelone mate le Real Madrid et conserve sa couronne
    information fournie par AFP 10.05.2026 23:52 

    Le FC Barcelone reste Roi d'Espagne! Le géant catalan a décroché dimanche son 29e titre en Liga en s'imposant (2-0) dans le Clasico face au Real Madrid, affirmant un peu plus sa domination actuelle sur son éternel rival, condamné à une saison blanche. La fête fut ... Lire la suite

  • Habib Beye chasse les fake news
    Habib Beye chasse les fake news
    information fournie par So Foot 10.05.2026 23:44 

    L’extincteur, ça a du bon. Après trois matchs sans victoire en Ligue 1, Marseille a retrouvé la victoire, ce dimanche, au Havre (1-0). L’OM entamera la dernière journée de Ligue 1 dans la peau du sixième, à trois points de Rennes, cinquième, qu’il accueille. Habib ... Lire la suite

  • Les joueurs du PSG fêtent leur succès contre Brest, synonyme de 14e de titre de champion de France assuré, le 10 mai 2026 au Parc des Princes ( AFP / Xavier GALIANA )
    Ligue 1: le PSG vient à bout de Brest et a déjà une main sur le titre
    information fournie par AFP 10.05.2026 23:26 

    Grâce à un but tardif de Désiré Doué, le Paris SG est venu à bout dans la douleur d'un Brest valeureux (1-0) dimanche au Parc des Princes, et est quasiment assuré de terminer la saison champion de France pour la 14e fois de son histoire. Si le titre n'est pas encore ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank