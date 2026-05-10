Football-Barcelone remporte un 29e titre de champion d'Espagne

LaLiga - FC Barcelona v Real Madrid

Le FC Barcelone a remporté ‌dimanche un 29e titre de champion d'Espagne, le deuxième consécutif, après sa victoire contre son ​dauphin, le Real Madrid (2-0) lors de la 35e journée de Liga.

Avec 14 points d'avance sur son rival à trois journées de la fin, le club catalan ​ne peut plus être rejoint et décroche ainsi un troisième titre de champion d'Espagne en quatre ans.

Après ​avoir compté cinq unités de retard sur ⁠son rival madrilène à l'issue de la 11e journée, Barcelone n'a plus ‌quitté la tête du championnat depuis la 25e journée. Les Blaugranas sont irrésistibles actuellement en Liga, avec 11 victoires consécutives.

Leur avance n'a ​cessé de se creuser ‌ces dernières semaines puisque, dans le même temps, le Real ⁠Madrid a concédé de nombreux points. Les Madrilènes n'ont remporté que deux de leurs six dernières rencontres de championnat.

Meilleure attaque et meilleure défense, le FCB a ⁠été impérial à ‌domicile avec 18 succès en autant de matches. Le club dirigé ⁠par Hansi Flick, à nouveau champion pour sa deuxième saison au poste d'entraîneur ‌barcelonais, s'est notamment appuyé sur Lamine Yamal.

Le prodige espagnol de 18 ⁠ans, absent jusqu'à la fin de la saison en raison ⁠d'une blessure aux ‌ischio-jambiers, est le meilleur buteur et passeur de son équipe en Liga avec ​16 buts et 11 passes décisives.

Cette saison, ‌le Barça a également remporté la Supercoupe en battant le Real Madrid en finale, en janvier (3-2). Ils ​sont cependant tombés à deux reprises face à l'Atlético de Madrid : en quarts de finale de la Ligue des champions (3-2 au cumulé) et en ⁠demi-finales de la Coupe du Roi (4-3 au cumulé).

De son côté, le Real Madrid, privé de Kylian Mbappé en raison d'une blessure aux ischio-jambiers, enchaîne une seconde saison consécutive sans titre majeur après avoir été éliminé en quarts de finale de la Ligue des champions et en huitièmes de finale de la Coupe du ​Roi.

(Rédigé par Vincent Daheron)