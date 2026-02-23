Italie - Facteurs à surveiller le 23 février

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 février - Les facteurs suivants pourraient affecter les marchés italiens lundi.

ÉCONOMIE

L'ISTAT publie les données définitives de l'IPC de janvier (0900 GMT).

DETTE

Le Trésor annoncera les montants des obligations BTP et CCTeu qui seront mises aux enchères le 26 février.

Vendredi, le Trésor a déclaré qu'il vendrait 4,5 milliards d'euros de bons BOT lors d'une vente aux enchères le 25 février .

ÉNERGIE

La compagnie pétrolière nationale azerbaïdjanaise SOCAR a obtenu l'approbation du gouvernement italien pour acheter Italiana Petroli, selon un document parlementaire, surmontant ainsi un obstacle réglementaire clé dans son projet de rachat de l'un des plus grands réseaux de stations-service d'Italie.

Le gouvernement italien a autorisé la transaction le 18 février, en imposant certaines conditions non spécifiées, selon le document.

SOCIÉTÉS

MONTE DEI PASCHI DI SIENA BMPS.MI

La banque toscane a approuvé vendredi une liste préliminaire de candidats pour le renouvellement du conseil d'administration, incluant parmi les nominés l'actuel directeur général et le président, qui cherchent tous deux à obtenir un nouveau mandat, ont déclaré deux personnes proches du dossier. La liste initiale de 30 noms, qui doit être réduite d'un tiers, comprend également le banquier chevronné Corrado Passera, le directeur général de l'entreprise de services publics ACEA ACE.MI Fabrizio Palermo et l'ancien dirigeant d'UniCredit Carlo Vivaldi, ont déclaré les personnes.

ENEL ENEI.MI

(*) La plus grande compagnie d'électricité italienne s'est engagée lundi à investir environ 53 milliards d'euros (63 milliards de dollars) au cours de la période 2026-2028, dont la moitié serait consacrée aux réseaux électriques et environ 38% aux énergies renouvelables.

Dans son précédent plan triennal, le groupe contrôlé par l'État avait prévu des dépenses en capital d'une valeur de 43 milliards d'euros, dont 60 % consacrés à l'activité réglementée des réseaux et 28 % aux projets d'énergie verte.

Il est prévu qu'il tienne son "Capital Markets Day" 2026 à Milan lundi à 1000 CET.

Enel a déclaré dimanche qu'elle avait approuvé le lancement d'un nouveau programme de rachat d'actions d'une valeur maximale de 1 milliard d'euros, soit un maximum de 150 millions d'actions, équivalant à 1,48 % du capital social de l'entreprise. Il a également approuvé des opérations de refinancement de la dette d'un montant maximum de 12 milliards d'euros à réaliser d'ici le 31 mars 2027.

Le groupe a déclaré samedi qu'il avait signé des accords avec Excelsior Energy Capital pour acheter un portefeuille de 830 MW d'actifs éoliens et solaires aux États-Unis pour environ 1 milliard de dollars. L'opération devrait ajouter quelque 125 millions d'euros par an au bénéfice de base consolidé du groupe une fois qu'il sera pleinement opérationnel.

SAFILO SFLG.MI

Le fabricant de lunettes a déclaré vendredi avoir acheté des actions supplémentaires d'Inspecs Group SPECI.L représentant environ 5% du capital de l'entreprise britannique, ce qui porte sa participation dans la société à 29,99%.

(*) TELECOM ITALIA (TIM) TLIT.MI

L'Autorité de la concurrence italienne a clos son enquête sur l'accord-cadre de services conclu entre l'entreprise de télécommunications FiberCop et le groupe de téléphonie TIM, après avoir accepté des engagements de la part des groupes qui, selon l'organisme de surveillance, répondent aux problèmes de concurrence soulevés.

Les mesures correctives raccourcissent les périodes d'exclusivité, ajustent les mécanismes de migration des clients et de remise, et visent à préserver la concurrence au détail et en gros ainsi que les investissements futurs dans la fibre optique jusqu'au domicile (FTTH), a ajouté l'autorité.

JUVENTUS JUVE.MI

Le club turinois a subi une défaite surprise 2-0 à domicile contre Côme en Serie A samedi, ce qui a compromis ses espoirs de participer à la Ligue des champions la saison prochaine.

LAZIO LAZI.MI

Le club romain a "catégoriquement démenti" vendredi les rumeurs sur une éventuelle vente de la société, affirmant n'avoir reçu aucune offre ou manifestation d'intérêt et mettant en garde contre le risque de manipulation du marché.

La Lazio a fait match nul 0-0 à Cagliari samedi, ce qui la place en milieu de tableau en Serie A.

BANCO BPM BAMI.MI

La banque tiendra une assemblée extraordinaire des actionnaires à Milan pour approuver les modifications des statuts de la banque (0900 GMT).

BANQUE BFF BFF.MI

Morningstar DBRS a indiqué vendredi avoir abaissé la note de la dette à long terme de la banque spécialisée de "BB (élevé)" à "BB", modifiant la tendance de "stable" à "négative", à la lumière des récents changements au sein de la direction, de la réduction des objectifs financiers, de l'annonce d'une enquête criminelle pour fausse comptabilité présumée et du retraitement des bénéfices de 2024.

