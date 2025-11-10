Italie - Facteurs à surveiller le 10 novembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 novembre - Les facteurs suivants pourraient affecter les marchés italiens lundi.

Reuters n'a pas vérifié les articles de presse et ne peut garantir leur exactitude. Les nouveaux éléments sont marqués par (*).

Pour une liste complète des événements de l'agenda en Italie, veuillez cliquer sur IT/DIA .

POLITIQUE

Le principal syndicat italien, la CGIL, a déclaré vendredi qu'il organiserait une grève générale le 12 décembre pour protester contre les projets de budget présentés par le gouvernement conservateur de la Première ministre Giorgia Meloni.

DETTE

Le Trésor a annoncé vendredi qu'il vendrait 8,5 milliards d'euros de bons à 12 mois lors d'une vente aux enchères le 12 novembre.

Le Trésor annonce la vente d'obligations BTP, dont les montants relatifs seront mis aux enchères le 13 novembre.

ENTREPRISES

(*) UNICREDIT CRDI.MI

La banque est prête à faire appel de la décision du tribunal administratif régional en juillet qui a conduit à sa décision d'abandonner son offre publique d'achat sur Banco BPM

BAMI.MI , a rapporté le quotidien la Repubblica lundi.

(*) ENI ENI.MI

La coentreprise entre le malaisien Petronas PETR.KL , Enilive et le japonais Euglena 2931.T a commencé la construction d'une nouvelle bioraffinerie à Pengerang, en Malaisie, qui aura une capacité de traitement allant jusqu'à 650 000 tonnes de matières premières renouvelables par an, ont indiqué les trois entreprises lundi, ajoutant qu'elle devrait commencer ses activités au second semestre 2028.

(*) FINCANTIERI FCT.MI

Le constructeur naval italien a déclaré lundi avoir obtenu une commande pour la construction d'un navire de croisière ultra-luxueux pour Regent Seven Seas Cruises, propriété de Norwegian Cruise Line Holdings NCLH.N . L'entreprise a ajouté que la valeur de la commande se situait dans une fourchette de 500 millions d'euros à 1 milliard d'euros.

(*) LOTTOMATICA LTMC.MI

Le groupe de jeux a déclaré lundi avoir acheté 130 millions d'euros de ses propres actions et vise un rachat de 300 millions d'euros d'ici la fin de l'année, avec 200 millions d'euros supplémentaires prévus en 2026.

NEXI NEXII.MI

Le groupe de paiement italien a déclaré vendredi avoir reçu une offre du fonds d'investissement américain TPG pour plusieurs actifs de son activité de solutions bancaires numériques.

CAMPARI CPRI.MI

Le directeur général Simon Hunt a exclu vendredi des acquisitions à court terme pour le fabricant italien de spiritueux et a déclaré qu'il se concentrait plutôt sur la réduction de la dette du groupe.

IVECO IVG.MI

Le gouvernement italien a donné son accord conditionnel à la vente du constructeur de camions à l'indien Tata Motors

TAMO.NS , selon un document parlementaire publié vendredi.

BANQUES

Les banques italiennes soutiennent le projet d'euro numérique de la Banque centrale européenne mais souhaitent que les investissements nécessaires à sa mise en œuvre soient échelonnés dans le temps car les coûts sont élevés, a déclaré un haut responsable de l'Association bancaire italienne (ABI).

Le directeur de l'association bancaire italienne ABI a exhorté samedi le secteur à se préparer aux défis attendus l'année prochaine, lorsque la baisse des taux d'intérêt devrait peser plus lourdement.

ÉNERGIE

Le gouvernement italien pourrait demander aux compagnies énergétiques de l'aider à combler l'écart qui existe actuellement entre le prix du gaz naturel sur le marché italien et celui négocié sur le hub TTF d'Amsterdam, a rapporté dimanche Il Fatto Quotidiano, ajoutant que cette mesure pourrait faire partie d'un ensemble de mesures visant à réduire les factures d'énergie.

ENEL ENEI.MI

La plus grande compagnie d'électricité italienne a déclaré vendredi que sa production totale d'électricité a chuté de près de 5% en glissement annuel au cours des neuf premiers mois de l'année, en raison d'une baisse de la production des centrales au gaz, au charbon et hydroélectriques. En Italie, la production d'électricité a chuté de près de 14% en glissement annuel, alors qu'elle a légèrement augmenté en Espagne, selon les données d'exploitation du groupe.

EDISON EDNn.MI

Le groupe nucléaire français EDF est en train de revoir son portefeuille d'actifs, y compris la vente de parties de son portefeuille d'énergies renouvelables aux Etats-Unis et au Brésil et l'introduction en bourse ou la vente d'une participation dans sa compagnie d'électricité italienne Edison, a déclaré le directeur général Bernard Fontana dans un entretien avec le Financial Times publié dimanche.

(*) LAZIO LAZI.MI

L'Inter Milan a pris la tête de la Serie A en s'imposant 2-0 à domicile face à la Lazio dimanche , grâce à des buts de Lautaro Martinez en début de première mi-temps et d'Ange-Yoan Bonny après la pause.

JUVENTUS JUVE.MI

(*) La Juventus a largement dominé mais n'a pas pu prendre le dessus sur son voisin le Torino lors d'un match nul 0-0 à domicile samedi, portant un coup aux espoirs de l'équipe de Luciano Spalletti de gagner du terrain dans la course au titre en Serie A.

INWIT INWT.MI

Publication des résultats du troisième trimestre.

ZEST ZEST.MI

Lance une augmentation de capital qui se terminera le 27 novembre.

DIARY

Rome, le ministère de l'Environnement et de la Sécurité énergétique (MASE) tient une conférence de presse pour présenter la participation de l'Italie à la prochaine Conférence des Nations Unies sur le changement climatique (COP30) avec le ministre Gilberto Pichetto Fratin (1330 GMT).

Bergame, la Federacciai tient une assemblée publique (1330 GMT) avec un message vidéo de la Première ministre Giorgia Meloni; les participants attendus sont le président de la Federacciai Antonio Gozzi, le vice-président exécutif de la Commission européenne pour la cohésion et les réformes Raffaele Fitto, le vice-président exécutif de la Commission européenne pour la prospérité et la stratégie industrielle Stéphane Sejourne, le directeur général d'Enel ENEI.MI , Flavio Cattaneo, directeur général de Fincantieri FCT.MI , Pierroberto Folgiero, directeur général de Webuild WBD.MI , Pietro Salini.

(Salle de presse de Milan, e-mail: reutersitaly@thomsonreuters.com)

Pour obtenir des données et des informations sur les marchés italiens, cliquez sur les codes entre crochets de

:

20 plus gros gains (en pourcentage)............ .PG.MI

20 plus grands perdants (en pourcentage)............. .PL.MI

Indice FTSE IT allshare .FTITLMS

Indice FTSE Mib........ .FTMIB

Indice FTSE Allstars... .FTSTAR

Indice FTSE Mid Cap.... .FTITMC

Commerce de blocs.......... .BLK.MI

Articles sur l'Italie...... IT-LEN

Pour obtenir des données et des informations sur les marchés paneuropéens, cliquez sur les codes entre crochets

:

Guide rapide des actions européennes................... EUR/EQUITY

Indice FTSEurofirst 300.............................. .FTEU3

Indice DJ STOXX...................................... .STOXX

10 premiers secteurs STOXX........................... .PGL.STOXXS

Top 10 des secteurs EUROSTOXX...................... .PGL.STOXXES

10 premiers secteurs de l'Eurofirst 300................... .PGL.FTEU3S

25 premières hausses européennes (en %)....................... .PG.PEUR

25 premières baisses européennes (en %)........................ .PL.PEUR

Principaux marchés boursiers:

Dow Jones............... .DJI Rapport Wall Street..... .N

Nikkei 225............. .N225 Rapport de Tokyo............ .T

FTSE 100............... .FTSE Rapport de Londres........... .L

Xetra DAX............. .GDAXI Actualités du marché de Francfort .F

CAC-40................. .FCHI Actualités du marché de Paris... .PA

Indices mondiaux..................................... 0#.INDEX

Enquête Reuters sur les perspectives des bourses mondiales......... EQUITYPOLL1

Journal des introductions en bourse en Europe occidentale.......................... WEUIPO

Allocation d'actifs européens........................ EUR/ASSET

Reuters News at a Glance: Actions............... TOP/EQE

Rapport sur les principales devises:............................... FRX/