Italie - Éléments à surveiller le 28 juillet

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28 juillet - Les facteurs suivants pourraient influencer les marchés italiens ce mardi.

Reuters n'a pas vérifié les informations parues dans la presse et ne peut garantir leur exactitude. Les nouvelles informations sont signalées par (*).

ÉCONOMIE

L'Italie a réintroduit lundi une réduction temporaire des droits d'accise sur le diesel, dans un contexte de protestations généralisées contre la flambée des coûts énergétiques et d'inquiétudes croissantes quant à l'impact budgétaire de telles mesures.

L'ISTAT, l'institut national de statistique, publie les données commerciales de juin avec les pays hors UE.

DETTE

Le Trésor a annoncé lundi qu’il vendrait jusqu’à 8 milliards d’euros (9,10 milliards de dollars) d’obligations lors d’une adjudication le 30 juillet . Il a également indiqué qu’il annulait son adjudication prévue le 13 août d’obligations à moyen et long terme, ainsi que celle d’obligations BTPEI prévue le 26 août.

Ce mardi, le Trésor propose des BTP à court terme et des BTPEI indexés sur l’inflation de la zone euro.

Il annoncera également les détails de sa prochaine adjudication d’obligations à moyen et long terme.

ENTREPRISES

(*) BANCA MONTE DEI PASCHI BMPS.MI , BANCO BPM BAMI.MI

Les conseillers de la banque étudient une fusion qui associerait une contrepartie en numéraire et en actions, comme alternative possible à l’offre d’Intesa Sanpaolo ISP.MI sur Monte Paschi, a rapporté lundi Bloomberg News.

Selon MF, le scénario le plus probable est que MPS distribue un dividende exceptionnel avant la finalisation de la transaction.

(*) STELLANTIS STLAM.MI

Le constructeur automobile franco-italien a annoncé mardi avoir conclu un accord en vue de céder, d’ici la fin de l’année, l’intégralité de sa participation dans l’entreprise d’autopartage Free2move à la holding allemande Mutares SE & Co KgaA MUXG.DE .

L'usine du constructeur automobile à Brampton, au Canada, à l'arrêt depuis 2023, serait dans le viseur de Roshel, un fabricant canadien de véhicules blindés, a rapporté mardi MF, citant Toronto CityNews.

SAIPEM SPMI.MI

Le prestataire italien du secteur pétrolier et gazier a revu à la baisse lundi ses prévisions concernant son résultat opérationnel de 2026 afin de tenir compte des coûts supplémentaires liés à la crise au Moyen-Orient.

La société tiendra mardi une conférence téléphonique avec les analystes sur ses résultats du premier semestre à 08h30 GMT, suivie d'une conférence de presse à 10h30 GMT.

(*) ENI ENI.MI

Le groupe énergétique italien a annoncé mardi avoir pris la décision finale d'investissement (FID) pour le développement du projet Cronos, dans les eaux profondes au large de Chypre, dans le but de commercialiser le premier gaz chypriote en 2028.

(*) LOTTOMATICA LTMC.MI

La société italienne de paris a confirmé mardi ses prévisions concernant l’EBITDA ajusté pour 2026, qui devrait se situer dans le haut de la fourchette comprise entre 940 millions et 980 millions d’euros, après avoir enregistré une croissance à deux chiffres au deuxième trimestre.

THE ITALIAN SEA GROUP TISGR.MI

Le constructeur italien de yachts Sanlorenzo a annoncé lundi qu’un groupe dirigé par l’entrepreneur Riccardo Cima avait soumis une déclaration d’intérêt ferme et garantie en vue d’acquérir l’intégralité des activités du constructeur de yachts en difficulté The Italian Sea Group (TISG) par l’intermédiaire d’une entité nouvellement créée, Polo Nautico Carrara (PNC).

(*) BANCA IFIS IF.MI

Plusieurs gestionnaires américains spécialisés dans les créances en difficulté seraient intéressés par le rachat de la division des prêts non performants de la banque, a rapporté mardi le journal MF. Le journal a cité Apollo Global Management

APO.N , Fortress et Cerberus parmi les parties intéressées.

(*) OFFICINA STELLARE OS.MI , LEONARDO LDOF.MI

Elle a signé un contrat de 18 mois avec Leonardo pour la fourniture de terminaux optiques à haut débit destinés aux communications laser pour le premier plan orbital de la constellation d’observation de la Terre développée par Leonardo. Le contrat s’élève à 6,5 millions d’euros, dont environ 15 % du montant total devraient être comptabilisés en 2026.

INWIT INWT.MI

La société spécialisée dans les infrastructures sans fil publie ses résultats du premier semestre après la clôture du marché.

PIAGGIO PIA.MI

Le constructeur de scooters et de cyclomoteurs publie ses résultats du premier semestre.

RECORDATI RECI.MI

Le laboratoire pharmaceutique publie ses résultats du premier semestre.

INTRODUCTION EN BOURSE

Guidotti Ships fait son entrée sur la plateforme Euronext Growth de Milan.

Pour consulter les données et l'actualité du marché italien, cliquez sur les codes entre parenthèses: les 20 titres ayant le plus progressé (en pourcentage).............PG.MI Les 20 titres ayant le plus baissé (en pourcentage)..............PL.MI Indice FTSE IT Allshare.FTITLMS Indice FTSE Mib.........FTMIB Indice FTSE Allstars....FTSTAR Indice FTSE Mid Cap.....FTITMC Actualités sur l'Italie...... IT-LEN

Pour les données et actualités sur les marchés paneuropéens, cliquez sur les codes entre parenthèses: Guide rapide des actions européennes...................EUR/EQUITY Indice FTSEurofirst 300...............................FTEU3 Indice DJ STOXX.......................................STOXX Les 10 principaux secteurs du STOXX............................PGL.STOXXS Les 10 principaux secteurs de l'EUROSTOXX.......................PGL.STOXXES Les 10 principaux secteurs de l'Eurofirst 300....................PGL.FTEU3S Les 25 valeurs européennes ayant enregistré les plus fortes hausses en pourcentage........................PG.PEUR Les 25 titres européens ayant enregistré les plus fortes baisses en pourcentage.........................PL.PEUR

Principaux marchés boursiers: Dow Jones................DJI Rapport sur Wall Street......N Nikkei 225..............N225 Rapport de Tokyo.............T FTSE 100................FTSE Compte rendu de Londres............L Xetra DAX..............GDAXI Actualités boursières de Francfort.F CAC-40..................FCHI Actualités boursières de Paris....PA Indices mondiaux.....................................0#.INDEX Enquête Reuters sur les perspectives boursières mondiales.........EQUITYPOLL1 Agenda des introductions en bourse en Europe occidentale..........................WEUIPO Allocation d'actifs en Europe........................EUR/ASSET L'actualité Reuters en bref: actions...............TOP/EQE Rapport sur les principales devises:...............................FRX/

(1 $ = 0,8792 euro)