Apple entend poursuivre dans le secteur du divertissement après l'arrivée du futur PDG

Première de la quatrième saison de la série « Ted Lasso » d'Apple TV au Musée de l'Académie à Los Angeles

par Rollo Ross

John Ternus, ‌futur président-directeur général (PDG) d'Apple et actuel responsable de l'ingénierie matériel, a déclaré qu'il s'engageait ​à poursuivre les projets de l'entreprise dans le secteur du divertissement lorsqu'il en prendra les rênes en septembre.

Le géant américain de la technologie a commencé à proposer des ​séries télévisées et des films originaux via l'application de streaming Apple TV+, rebaptisée "Apple TV", en 2019.

Il a connu ​le succès avec "CODA" - remake du film franco-belge "La ⁠famille Bélier" et lauréat de l’Oscar du meilleur film en 2022, le ‌blockbuster "F1", ou encore grâce à des productions récompensées aux Emmy Awards telles que "The Studio" et "Ted Lasso".

"Je pense qu'Apple TV bénéficie actuellement d'une formidable dynamique", ​a dit John Ternus ‌à Reuters lors de la première de la quatrième saison ⁠de "Ted Lasso".

Ce dernier se tenait aux côtés de l'actuel PDG, Tim Cook, qui a dit transmettre son analyse sur le secteur du divertissement dans le cadre de la ⁠transition à la ‌tête de l'entreprise.

Tim Cook a ajouté qu'Apple était ouvert à de ⁠futurs partenariats dans ce domaine, si la société estimait pouvoir apporter une expertise ‌particulière, citant comme exemple l'accord conclu avec la Formule 1.

Pour le film "F1" ⁠avec Brad Pitt, Apple a conçu des caméras sur mesure ⁠afin de donner au ‌public l'impression d’être à l'intérieur d'une voiture.

Les courses de F1 sont désormais diffusées ​en exclusivité sur Apple TV aux États-Unis ‌et l'entreprise propose des classements, des mises à jour et d'autres contenus sur Apple News et d'autres ​applications.

"Nous ferons des choses où nous pouvons apporter quelque chose d'unique, où nous pouvons innover d'une manière que d'autres ne seraient peut-être pas en mesure de ⁠faire", a déclaré Tim Cook.

"J'ai le sentiment que c'est vraiment ce que nous faisons avec la F1. Nous sommes très enthousiastes quant à nos résultats dans ce domaine et aux chiffres d'audience que nous enregistrons. D'autres projets de ce type seraient donc envisageables", a-t-il ajouté.

(Reportage de Rollo Ross; Rédigé par Lisa Richwine; Version française Rihab Latrache, édité ​par Benoit Van Overstraeten)