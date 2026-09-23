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Italie - Éléments à surveiller le 23 septembre
information fournie par Reuters 23/09/2026 à 08:26
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 septembre - Les facteurs suivants pourraient influencer les marchés italiens ce mercredi.

Reuters n'a pas vérifié les informations parues dans la presse et ne peut garantir leur exactitude. Les nouvelles informations sont signalées par (*).

ÉCONOMIE

L'Italie a enregistré en 2025 un déficit budgétaire de 3,1 % du produit intérieur brut, a annoncé mardi l'ISTAT, l'institut national de statistique, confirmant ainsi les données précédentes et anéantissant les espoirs de Rome de sortir de la procédure disciplinaire engagée par l'Union européenne pour déficit excessif.

DETTE

L’Italie a levé 8 milliards d’euros grâce à une nouvelle obligation d’État verte arrivant à échéance en octobre 2038, a annoncé mardi le Trésor, qui continue de tirer parti de la demande des investisseurs pour des titres de dette destinés à des projets respectueux de l’environnement.

ENTREPRISES

(*) BANCA GENERALI BGN.MI

La banque danoise Saxo Bank a finalisé l'acquisition d'une participation de 49 % dans BG Saxo Sim, rachetée à Banca Generali, a rapporté mercredi Il Messaggero. BG Saxo, qui a vu le jour sous la forme d'une coentreprise entre Saxo Bank et Banca Generali, changera désormais de nom pour devenir Saxo Italia, ajoute l'article.

PIRELLI PIRC.MI

Le conseil d'administration de la société a approuvé à la majorité un plan d' d'investissement pluriannuel aux États-Unis d'un montant total d'environ 1 milliard d'euros et prévoyant la création d'environ 1 000 nouveaux emplois.

INDUSTRIE DE NORA DNR.MI /SNAM SRG.MI

Le cours de l’action de la société italienne Industrie De Nora a chuté mardi après que l’opérateur de réseau gazier Snam a cédé une participation de 5 % dans le fabricant d’électrodes via une procédure de book-building accélérée.

(*) PIRELLI

L'actionnaire Camfin Alternative Assets – une structure détenue par Marco Tronchetti Provera – a acquis 3,34 % du fabricant de pneus, portant ainsi la participation totale de l'homme d'affaires italien dans Pirelli à 29,9 %, selon un communiqué, qui précise que cette opération “réaffirme sa confiance et son engagement à soutenir le projet industriel de Pirelli”.

JUVENTUS JUVE.MI

La Juventus a été condamnée mardi à une amende de 10 000 € par la Ligue de Serie A après que certains de ses supporters ont interrompu une minute de silence en hommage à l'ancien international italien Sandro Mazzola.

OVS.MI Le conseil d'administration se réunit pour approuver les résultats semestriels.

POSTE ITALIANE PST.MI , TELECOM ITALIA (TIM) TLIT.MI

L'offre publique d'achat de Poste Italiane sur Telecom Italia reste ouverte jusqu'au 25 septembre.

AGENDA

Rome, Lorenzo Mariani, directeur général de Leonardo

LDOF.MI , s’exprime devant la commission de la Défense au Parlement (06h30 GMT)

Rome, le ministre de l'Économie Giancarlo Giorgetti participe à la séance de questions au Parlement (13h00 GMT).

Londres, Luigi Lovaglio, directeur général de MPS, participe à la conférence des directeurs généraux organisée par Bank of America.

Exor EXOR.AS , conférence téléphonique sur les résultats du premier semestre avec le directeur financier Guido de Boer (11h00 GMT).

Pour les données et actualités du marché italien, cliquez sur les codes entre

parenthèses:

Les 20 titres ayant le plus progressé (en pourcentage).............PG.MI

Les 20 titres ayant le plus baissé (en pourcentage)..............PL.MI

Indice FTSE IT Allshare.FTITLMS

Indice FTSE Mib.........FTMIB

Indice FTSE Allstars....FTSTAR

Indice FTSE Mid Cap.....FTITMC

Actualités sur l'Italie...... IT-LEN

Pour les données et actualités sur les marchés paneuropéens, cliquez sur les codes entre

parenthèses:

Guide rapide des actions européennes...................EUR/EQUITY

Indice FTSEurofirst 300...............................FTEU3

Indice DJ STOXX.......................................STOXX

Les 10 principaux secteurs du STOXX............................PGL.STOXXS

Les 10 principaux secteurs de l'EUROSTOXX.......................PGL.STOXXES

Les 10 principaux secteurs de l'Eurofirst 300....................PGL.FTEU3S

Les 25 valeurs européennes ayant enregistré les plus fortes hausses en pourcentage........................PG.PEUR

Les 25 titres européens ayant enregistré les plus fortes baisses en pourcentage.........................PL.PEUR

Principaux marchés boursiers:

Dow Jones................DJI Rapport sur Wall Street......N

Nikkei 225..............N225 Cote de Tokyo.............T

FTSE 100................FTSE Compte rendu de Londres............L

Xetra DAX..............GDAXI Actualités boursières de Francfort.F

CAC-40..................FCHI Actualités boursières de Paris....PA

Indices mondiaux.....................................0#.INDEX

Enquête Reuters sur les perspectives boursières mondiales.........EQUITYPOLL1

Agenda des introductions en bourse en Europe occidentale..........................WEUIPO

Allocation d'actifs en Europe........................EUR/ASSET

Actualités Reuters en bref: actions...............TOP/EQE

Rapport sur les principales devises:...............................FRX/

Valeurs associées

BANCA GENERALI
66,250 EUR MIL +0,45%
BANK OF AMERICA
56,220 USD NYSE -3,02%
EXOR
72,6000 EUR Euronext Amsterdam +1,61%
IN DE NORA
6,130 EUR MIL +1,16%
JUVENTUS F.C.
1,940 EUR MIL +0,47%
LEONARDO
50,560 EUR MIL +1,32%
OVS
5,820 EUR MIL +0,52%
PIRELLI & C.
6,595 EUR MIL +0,30%
POSTE ITALIANE
25,820 EUR MIL +0,82%
SNAM
5,640 EUR MIL -0,35%
TELECOM ITALIA-RG
7,554 EUR MIL +0,51%
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