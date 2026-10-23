Italie - Éléments à surveiller le 23 octobre

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23 octobre - Les facteurs suivants pourraient influencer les marchés italiens ce vendredi.

Reuters n'a pas vérifié les informations parues dans la presse et ne peut garantir leur exactitude. Les nouvelles informations sont signalées par (*).

POLITIQUE

L'Italie et l'Espagne ont convenu de lever les contrôles aux frontières pour leurs ressortissants respectifs, a annoncé jeudi le ministère de l'Intérieur à Rome, mettant ainsi fin à un différend de trois mois déclenché par l'afflux de migrants vers l'enclave espagnole de Ceuta.

ÉCONOMIE

La Banque d’Italie n’a pour l’instant trouvé aucune preuve que la consolidation en cours parmi les banques nationales se soit traduite par un resserrement du crédit aux entreprises, a déclaré jeudi le gouverneur Fabio Panetta, ajoutant que la banque centrale continuerait à examiner la question .

DETTE

Le Trésor italien a annoncé jeudi qu’il vendrait jusqu’à 3,5 milliards d’euros de BTP à court terme et de BTP indexés sur l’inflation lors d’une vente aux enchères le 27 octobre.

Vendredi, il communiquera les détails des bons du Trésor (BOT) qui seront vendus aux enchères le 28 octobre.

Le Trésor doit également clôturer la vente de son emprunt BTP Valore à deux tranches destiné aux particuliers (à 11 h 00 GMT). Jeudi, il avait placé 14,9 milliards d’euros.

(*) Le quotidien financier Il Sole 24 Ore a rapporté vendredi que le Trésor pourrait légèrement augmenter les coupons garantis de l'emprunt annoncé la semaine dernière.

ENTREPRISES

BANQUES

Le gouverneur de la Banque d’Italie, M. Panetta, a déclaré jeudi que les propositions visant à limiter les avoirs des banques en obligations d’État étaient "inopportunes et inutiles" .

(*) ENI ENI.MI

Le groupe énergétique a annoncé vendredi qu’il verserait un dividende exceptionnel de 1,3 milliard d’euros, soit 0,46 euro par action, et qu’il augmenterait légèrement son programme de rachat d’actions, après avoir enregistré au troisième trimestre un bénéfice net qui a plus que doublé par rapport à l’année précédente.

Une conférence téléphonique sur les résultats du troisième trimestre est prévue à 12 h 00 GMT.

Le conseil d'administration de la société a annoncé jeudi qu'il verserait le 25 novembre la deuxième tranche de son dividende 2026, d'un montant de 0,27 € par action.

SAIPEM SPMI.MI

BlackRock a porté sa participation dans la société de services pétroliers de 5,16% à 8,63%, selon un document déposé jeudi auprès de l’autorité de surveillance des marchés, la Consob.

RECORDATI RECI.MI

L'offre de CVC Capital Partners CVC.AS et du groupe d'investissement belge Groupe Bruxelles Lamberthas GBLB.BR sur le laboratoire pharmaceutique italien prend fin vendredi.

(*) BANCO BPM BAMI.MI , MONTE DEI PASCHI BMPS.MI

Giuseppe Castagna, directeur général de Banco BPM, prévoit de s’abstenir lors de l’assemblée générale des actionnaires de Monte dei Paschi di Siena (MPS) prévue le 29 octobre et convoquée pour se prononcer sur un projet de fusion avec Mediobanca MDBI.MI , a rapporté vendredi le quotidien La Repubblica, citant des sources anonymes.

D'autres actionnaires importants de Banco BPM envisagent de ne pas participer à l'assemblée générale de MPS, a ajouté le journal, tandis que le conseil d'administration de Banco BPM se réunira mardi prochain pour définir sa position.

BANCA MONTE PASCHI BMPS.MI

Barclays a réduit sa participation dans l'établissement bancaire toscan de 5,03% à 3,07%,

BPER BANCA EMII.MI

J.P. Morgan Asset Managements a porté sa participation dans l'établissement à 8,79%, contre 5,79% auparavant, selon un document publié jeudi par l'autorité de surveillance des marchés Consob.

(*) JUVENTUS JUVE.MI

Le club turinois a concédé ses premiers points de la campagne de Ligue Europa après avoir remonté son retard pour arracher le match nul 2-2 face aux visiteurs de Rennes jeudi.

AGENDA

La Première ministre Giorgia Meloni se rend à Koweït City pour rencontrer l’émir du Koweït, Misha’al Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah.

Turin: Piero Cipollone, membre du directoire de la Banque centrale européenne, prendra la parole lors du Festival international de l’économie de Turin (à 14 h 00 GMT)

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les 20 valeurs les plus en hausse (en pourcentage).............PG.MI

Les 20 titres ayant le plus baissé (en pourcentage)..............PL.MI

Indice FTSE IT Allshare.FTITLMS

Indice FTSE Mib.........FTMIB

Indice FTSE Allstars....FTSTAR

Indice FTSE Mid Cap.....FTITMC

Actualités sur l'Italie...... IT-LEN

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Guide rapide des actions européennes...................EUR/EQUITY

Indice FTSEurofirst 300...............................FTEU3

Indice DJ STOXX.......................................STOXX

Top 10 des secteurs STOXX............................PGL.STOXXS

Les 10 principaux secteurs de l'EUROSTOXX.......................PGL.STOXXES

Les 10 principaux secteurs de l'Eurofirst 300....................PGL.FTEU3S

Les 25 valeurs européennes ayant enregistré les plus fortes hausses en pourcentage........................PG.PEUR

Les 25 titres européens ayant enregistré les plus fortes baisses en pourcentage.........................PL.PEUR

Principaux marchés boursiers:

Dow Jones................DJI Rapport sur Wall Street......N

Nikkei 225..............N225 Cote de Tokyo.............T

FTSE 100................FTSE Compte rendu de Londres............L

Xetra DAX..............GDAXI Actualités boursières de Francfort.F

CAC-40..................FCHI Actualités boursières de Paris....PA

Indices mondiaux.....................................0#.INDEX

Enquête Reuters sur les perspectives boursières mondiales.........EQUITYPOLL1

Agenda des introductions en bourse en Europe occidentale..........................WEUIPO

Allocation d'actifs en Europe........................EUR/ASSET

L'actualité Reuters en bref: actions...............TOP/EQE

Rapport sur les principales devises:...............................FRX/