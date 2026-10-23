 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Italie - Éléments à surveiller le 23 octobre
information fournie par Reuters 23/10/2026 à 08:28

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 octobre - Les facteurs suivants pourraient influencer les marchés italiens ce vendredi.

Reuters n'a pas vérifié les informations parues dans la presse et ne peut garantir leur exactitude. Les nouvelles informations sont signalées par (*).

POLITIQUE

L'Italie et l'Espagne ont convenu de lever les contrôles aux frontières pour leurs ressortissants respectifs, a annoncé jeudi le ministère de l'Intérieur à Rome, mettant ainsi fin à un différend de trois mois déclenché par l'afflux de migrants vers l'enclave espagnole de Ceuta.

ÉCONOMIE

La Banque d’Italie n’a pour l’instant trouvé aucune preuve que la consolidation en cours parmi les banques nationales se soit traduite par un resserrement du crédit aux entreprises, a déclaré jeudi le gouverneur Fabio Panetta, ajoutant que la banque centrale continuerait à examiner la question .

DETTE

Le Trésor italien a annoncé jeudi qu’il vendrait jusqu’à 3,5 milliards d’euros de BTP à court terme et de BTP indexés sur l’inflation lors d’une vente aux enchères le 27 octobre.

Vendredi, il communiquera les détails des bons du Trésor (BOT) qui seront vendus aux enchères le 28 octobre.

Le Trésor doit également clôturer la vente de son emprunt BTP Valore à deux tranches destiné aux particuliers (à 11 h 00 GMT). Jeudi, il avait placé 14,9 milliards d’euros.

(*) Le quotidien financier Il Sole 24 Ore a rapporté vendredi que le Trésor pourrait légèrement augmenter les coupons garantis de l'emprunt annoncé la semaine dernière.

ENTREPRISES

BANQUES

Le gouverneur de la Banque d’Italie, M. Panetta, a déclaré jeudi que les propositions visant à limiter les avoirs des banques en obligations d’État étaient "inopportunes et inutiles" .

(*) ENI ENI.MI

Le groupe énergétique a annoncé vendredi qu’il verserait un dividende exceptionnel de 1,3 milliard d’euros, soit 0,46 euro par action, et qu’il augmenterait légèrement son programme de rachat d’actions, après avoir enregistré au troisième trimestre un bénéfice net qui a plus que doublé par rapport à l’année précédente.

Une conférence téléphonique sur les résultats du troisième trimestre est prévue à 12 h 00 GMT.

Le conseil d'administration de la société a annoncé jeudi qu'il verserait le 25 novembre la deuxième tranche de son dividende 2026, d'un montant de 0,27 € par action.

SAIPEM SPMI.MI

BlackRock a porté sa participation dans la société de services pétroliers de 5,16% à 8,63%, selon un document déposé jeudi auprès de l’autorité de surveillance des marchés, la Consob.

RECORDATI RECI.MI

L'offre de CVC Capital Partners CVC.AS et du groupe d'investissement belge Groupe Bruxelles Lamberthas GBLB.BR sur le laboratoire pharmaceutique italien prend fin vendredi.

(*) BANCO BPM BAMI.MI , MONTE DEI PASCHI BMPS.MI

Giuseppe Castagna, directeur général de Banco BPM, prévoit de s’abstenir lors de l’assemblée générale des actionnaires de Monte dei Paschi di Siena (MPS) prévue le 29 octobre et convoquée pour se prononcer sur un projet de fusion avec Mediobanca MDBI.MI , a rapporté vendredi le quotidien La Repubblica, citant des sources anonymes.

D'autres actionnaires importants de Banco BPM envisagent de ne pas participer à l'assemblée générale de MPS, a ajouté le journal, tandis que le conseil d'administration de Banco BPM se réunira mardi prochain pour définir sa position.

BANCA MONTE PASCHI BMPS.MI

Barclays a réduit sa participation dans l'établissement bancaire toscan de 5,03% à 3,07%,

BPER BANCA EMII.MI

J.P. Morgan Asset Managements a porté sa participation dans l'établissement à 8,79%, contre 5,79% auparavant, selon un document publié jeudi par l'autorité de surveillance des marchés Consob.

(*) JUVENTUS JUVE.MI

Le club turinois a concédé ses premiers points de la campagne de Ligue Europa après avoir remonté son retard pour arracher le match nul 2-2 face aux visiteurs de Rennes jeudi.

AGENDA

La Première ministre Giorgia Meloni se rend à Koweït City pour rencontrer l’émir du Koweït, Misha’al Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah.

Turin: Piero Cipollone, membre du directoire de la Banque centrale européenne, prendra la parole lors du Festival international de l’économie de Turin (à 14 h 00 GMT)

Pour les données et actualités du marché italien, cliquez sur les codes entre

parenthèses:

les 20 valeurs les plus en hausse (en pourcentage).............PG.MI

Les 20 titres ayant le plus baissé (en pourcentage)..............PL.MI

Indice FTSE IT Allshare.FTITLMS

Indice FTSE Mib.........FTMIB

Indice FTSE Allstars....FTSTAR

Indice FTSE Mid Cap.....FTITMC

Actualités sur l'Italie...... IT-LEN

Pour consulter les données et actualités des marchés paneuropéens, cliquez sur les codes entre

parenthèses:

Guide rapide des actions européennes...................EUR/EQUITY

Indice FTSEurofirst 300...............................FTEU3

Indice DJ STOXX.......................................STOXX

Top 10 des secteurs STOXX............................PGL.STOXXS

Les 10 principaux secteurs de l'EUROSTOXX.......................PGL.STOXXES

Les 10 principaux secteurs de l'Eurofirst 300....................PGL.FTEU3S

Les 25 valeurs européennes ayant enregistré les plus fortes hausses en pourcentage........................PG.PEUR

Les 25 titres européens ayant enregistré les plus fortes baisses en pourcentage.........................PL.PEUR

Principaux marchés boursiers:

Dow Jones................DJI Rapport sur Wall Street......N

Nikkei 225..............N225 Cote de Tokyo.............T

FTSE 100................FTSE Compte rendu de Londres............L

Xetra DAX..............GDAXI Actualités boursières de Francfort.F

CAC-40..................FCHI Actualités boursières de Paris....PA

Indices mondiaux.....................................0#.INDEX

Enquête Reuters sur les perspectives boursières mondiales.........EQUITYPOLL1

Agenda des introductions en bourse en Europe occidentale..........................WEUIPO

Allocation d'actifs en Europe........................EUR/ASSET

L'actualité Reuters en bref: actions...............TOP/EQE

Rapport sur les principales devises:...............................FRX/

Sport

Valeurs associées

BANCA MPS
10,650 EUR MIL +0,78%
BANCO BPM
13,085 EUR MIL +1,08%
BLACKROCK
1 117,920 USD NYSE -1,69%
BPER BANCA
12,698 EUR MIL -0,73%
CVC CPTL
12,670 EUR Euronext Amsterdam +1,52%
ENI
27,650 EUR MIL +5,82%
GBL
75,800 EUR Euronext Bruxelles +1,00%
Gaz naturel
2,64 USD NYMEX -5,58%
JUVENTUS F.C.
1,570 EUR MIL -2,73%
MEDIOBANCA
25,080 EUR MIL +0,64%
Pétrole Brent
116,75 USD Ice Europ +3,39%
Pétrole WTI
103,36 USD Ice Europ +4,33%
RECORDATI IND CHI
53,800 EUR MIL +1,61%
SAIPEM
4,392 EUR MIL +4,17%
STOXX Europe 600
635,77 Pts DJ STOXX -0,31%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Balerdi sauve la Roma avec un doublé à Naples
    Balerdi sauve la Roma avec un doublé à Naples
    information fournie par So Foot 24.10.2026 19:57 

    Naples 3-3 Rome Buts : Anguissa (28 e ), McTominay (48 e , 83 e ) // Soulé (70 e ), Baleri (74 e , 89 e ) Rome a un nouvel empereur : Leonardo Balerdi. Le défenseur argentin a inscrit un doublé inattendu pour sauver son équipe de la défaite ce samedi à Naples (3-3). ... Lire la suite

  • Cette photo prise entre les 22 et 23 octobre 2026, diffusée par l'Agence centrale de presse coréenne (KCNA), organe officiel de la Corée du Nord, le 24 octobre 2026, montre le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un assistant à la troisième réunion des commandants d'unités de l'Armée populaire de Corée au gymnase de Pyongyang ( KCNA VIA KNS / STR )
    Kim Jong-un de retour en Corée du Nord après une visite surprise à la frontière chinoise
    information fournie par AFP 24.10.2026 19:50 

    Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a regagné son pays samedi après une visite d'une journée dans la ville frontalière chinoise de Dandong, où il a rencontré un haut responsable chinois et emprunté le pont récemment inauguré entre les deux pays. Le plus haut conseiller ... Lire la suite

  • Heurts entre policiers et manifestants qui dénoncent mauvaises conditions d'études, la corruption et exigent la démission du Premier ministre albanais Edi Rama, le 24 octobre 2026 à Tirana ( AFP / Adnan Beci )
    Heurts en Albanie lors d'une nouvelle manifestation contre la corruption
    information fournie par AFP 24.10.2026 19:39 

    Tirs de balles en caoutchouc de la police contre mortiers d'artifices de manifestants, le son des détonations a secoué plusieurs heures durant le cœur de la capitale albanaise samedi lors d'une nouvelle escalade dans la contestation contre la corruption et les ... Lire la suite

  • Patrick Videira convoque son fils
    Patrick Videira convoque son fils
    information fournie par So Foot 24.10.2026 19:22 

    L’heure du fiston ? Un père entraîneur et un fils joueur , ce n’est pas nouveau. Claude Puel a fait jouer Grégoire et Paulin quand il coachait à Nice, et Zinédine Zidane en a fait de même au Real Madrid avec Enzo et Luca. Le cas pourrait aussi se présenter du côté ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
116,75 +3,39%
CAC 40
7 782,82 -0,36%
Or
3 993,62 0,00%
TOTALENERGIES
83,45 +4,34%
EUR/USD SPOT
1,12038 0,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank