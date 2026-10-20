Italie - Éléments à surveiller le 20 octobre

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20 octobre - Les facteurs suivants pourraient influencer les marchés italiens ce mardi.

Reuters n'a pas vérifié les informations parues dans la presse et ne peut garantir leur exactitude. Les nouvelles informations sont signalées par (*).

(*) POLITIQUE

Le gouvernement italien va déployer 500 soldats supplémentaires pour « défendre Milan » après les émeutes du week-end dernier, au cours desquelles des manifestants se sont affrontés avec la police, ont pillé des magasins et saccagé des biens, a déclaré lundi le vice-Premier ministre Matteo Salvini.

ÉCONOMIE

La Banque d’Italie publie les données du mois d’août concernant les avoirs étrangers en obligations d’État italiennes (08h30 GMT).

DETTE

L'Italie a enregistré une demande de 4,6 milliards d'euros dès le premier jour de l'offre de sa nouvelle obligation « BTP Valore » destinée aux investisseurs particuliers, alors que Rome tente d'augmenter la détention de la dette publique par les particuliers italiens.

ENTREPRISES

INWIT INWT.MI

Un tribunal de Milan a confirmé lundi le rejet de la demande d’injonction provisoire déposée par Inwit concernant la résiliation d’un contrat par Fastweb.

(*) UNICREDIT CRDI.MI

La deuxième banque italienne a signé un accord en vue de racheter son activité de services titres à son homologue française, la Société Générale SOGN.PA , selon un document syndical consulté lundi par Reuters.

BlackRock BLK.N a porté sa participation dans la banque italienne de 5,6 % à 8,92 %, comme l’a révélé lundi un document déposé auprès de l’autorité de régulation des marchés, la Consob.

(*) GENERALI GASI.MI

Le directeur général du premier assureur italien, Philippe Donnet, présentera mardi au conseil d’administration une nouvelle structure organisationnelle qui élargira les responsabilités du directeur général adjoint Giulio Terzariol aux activités d’assurance vie, d’assurance dommages, d’investissements et de développement durable, a rapporté mardi le Corriere della Sera.

Le directeur général Marco Sesana devrait quitter ses fonctions d’ici la fin de l’année, tandis que Laetitia Leonard-Reuters devrait prendre la tête de Generali France, a ajouté le Corriere.

THE ITALIAN SEA GROUP TISGR.MI

Polo Nautico Carrara, soutenu par Sanlorenzo, a déposé lundi une offre ferme pour le chantier naval de La Spezia appartenant au constructeur de yachts de luxe en difficulté.

(*) Italian Sea Group a déclaré lundi avoir reçu des offres fermes de la part de cinq investisseurs distincts, dont deux cherchant à racheter l’ensemble du groupe. Selon Il Sole 24 Ore, ces deux offres proviennent de la holding italienne Sri Global et d’Azimut Benetti. Une troisième offre, émanant de Baglietto, ne concerne que le chantier naval de La Spezia, précise le journal.

(*) DOVALUE DOVA.MI

La société italienne de recouvrement de créances a lancé un programme de rachat d’actions d’une valeur maximale de 10 millions d’euros.

(*) SNAM SRG.MI

BlackRock BLK.N a porté sa participation dans l'opérateur de réseau de gaz de 5,46 % à 6,82 %, selon un document publié lundi par l'autorité de régulation des marchés, la Consob.

(*) INTESA SANPAOLO ISP.MI

BlackRock BLK.N a porté sa participation dans la banque italienne de 5,1 % à 7,3 %, selon un document publié lundi par l'autorité de régulation des marchés Consob.

(*) AEFFE AEF.MI

Le groupe de mode italien a annoncé lundi qu’un tribunal de Bologne lui avait accordé un délai de 60 jours pour déposer son plan de restructuration. Le tribunal a également confirmé les mesures de protection en faveur de la société et des actifs de sa marque Pollini jusqu’au 10 février 2027.

(*) MAIRE MTCM.MI

Le groupe d'ingénierie italien a annoncé mardi que sa filiale Nextchem avait signé des accords contraignants en vue d'acquérir la société suédoise MEAB AB et la société allemande MEAB GmbH pour un montant maximal de 8 millions d'euros (9 millions de dollars).

(*) WEBUILD WBD.MI , TREVI TFI.MI

Le constructeur italien a déclaré lundi détenir une participation de 29,90 % dans le capital social de la société de construction et d’ingénierie Trevi, qu’il tente de racheter.

SALVATORE FERRAGAMO SFER.MI

Publie un communiqué sur son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

AGENDA

Carlo Cimbri, directeur général d’Unipol UNPI.MI , et Antonio Tajani, ministre des Affaires étrangères, participent au forum « Welfare Italia 2026 » à Rome (07h55 GMT).

Benedetto Vigna, directeur général de Ferrari RACE.MI , participe par vidéoconférence à l'événement « Quattroruote Next 2026 » à Milan (07h30 GMT).

Pour les données et actualités du marché italien, cliquez sur les codes entre

parenthèses:

les 20 titres les plus en hausse (en pourcentage).............PG.MI

Les 20 titres ayant le plus baissé (en pourcentage)..............PL.MI

Indice FTSE IT Allshare.FTITLMS

Indice FTSE Mib.........FTMIB

Indice FTSE Allstars....FTSTAR

Indice FTSE Mid Cap.....FTITMC

Actualités sur l'Italie...... IT-LEN

Pour consulter les données et actualités des marchés paneuropéens, cliquez sur les codes entre

parenthèses:

Guide rapide des actions européennes...................EUR/EQUITY

Indice FTSEurofirst 300...............................FTEU3

Indice DJ STOXX.......................................STOXX

Top 10 des secteurs STOXX............................PGL.STOXXS

Les 10 principaux secteurs de l'EUROSTOXX.......................PGL.STOXXES

Les 10 principaux secteurs de l'Eurofirst 300....................PGL.FTEU3S

Les 25 valeurs européennes ayant enregistré les plus fortes hausses en pourcentage........................PG.PEUR

Les 25 titres européens ayant enregistré les plus fortes baisses en pourcentage.........................PL.PEUR

Principaux marchés boursiers:

Dow Jones................DJI Rapport sur Wall Street......N

Nikkei 225..............N225 Cote de Tokyo.............T

FTSE 100................FTSE Compte rendu de Londres............L

Xetra DAX..............GDAXI Actualités boursières de Francfort.F

CAC-40..................FCHI Actualités boursières de Paris....PA

Indices mondiaux.....................................0#.INDEX

Enquête Reuters sur les perspectives boursières mondiales.........EQUITYPOLL1

Agenda des introductions en bourse en Europe occidentale..........................WEUIPO

Allocation d'actifs en Europe........................EUR/ASSET

L'actualité Reuters en bref: actions...............TOP/EQE

Rapport sur les principales devises:...............................FRX/