Italie - Éléments à surveiller le 2 octobre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 octobre - Les facteurs suivants pourraient influencer les marchés italiens ce mercredi.

Reuters n'a pas vérifié les informations parues dans la presse et ne peut garantir leur exactitude. Les nouvelles informations sont signalées par (*).

POLITIQUE

La Première ministre italienne, Giorgia Meloni, a déclaré jeudi avoir adressé une lettre à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, exhortant l'UE à prendre en compte l'impact d'une inflation plus élevée que prévu sur les finances publiques, arguant que les augmentations automatiques des dépenses liées aux retraites et aux prestations sociales avaient considérablement modifié les perspectives budgétaires des États membres. Cette question sera abordée lors des prochaines réunions de l'Ecofin et du Conseil européen, a ajouté Mme Meloni.

(*) DETTE

L'Italie a enregistré en septembre un déficit budgétaire de l'État de 27 milliards d'euros (30,29 milliards de dollars), contre un déficit de 25,49 milliards d'euros au cours du même mois l'année dernière, a indiqué jeudi le Trésor dans un communiqué.

ÉCONOMIE

L’ISTAT publie les chiffres des ventes au détail du mois d’août (à 08h00 GMT)

Le taux de chômage en Italie a atteint 6,2% en août, tandis que les niveaux d’emploi sont restés pratiquement inchangés au cours du mois, a indiqué jeudi l’ISTAT, l’office national des statistiques.

L’indice des directeurs d’achat du secteur manufacturier italien de S&P Global (PMI) a progressé à 50,4 en septembre , contre 49,6 en août, selon l’enquête publiée jeudi.

Tamoil Italia a annoncé jeudi qu’elle allait réduire les prix des carburants dans l’ensemble de son réseau de stations-service, sans toutefois préciser le montant des réductions. Ces mesures, destinées à profiter à la fois aux consommateurs et aux distributeurs de carburant, resteront en vigueur jusqu’au 31 octobre, a-t-elle précisé.

ENTREPRISES

(*) MONTE DEI PASCHI DI SIENA BMPS.MI

Morningstar DBRS a relevé la note d'émetteur à long terme et la note de la dette senior à long terme à BBB (high), contre BBB auparavant, a annoncé la banque jeudi.

(*) BANCA IFIS IF.MI , DOVALUE DOVA.MI

La liste restreinte des soumissionnaires pour le portefeuille de prêts non performants de l’établissement italien comprend Elliott et doValue DOVA.MI , Hoist et KKR KKR.N avec Hipoges, a rapporté vendredi Il Sole 24 Ore, ajoutant que Kruk et Cerberus se seraient retirés de la course. Des offres fermes sont attendues dans les semaines à venir, précise l’article.

ENI ENI.MI

Eni a finalisé la réorganisation de l’actionnariat de Plenitude avec Ares et EIP dans le cadre d’une opération valorisant cette filiale spécialisée dans les énergies à faible émission de carbone à 10,75 milliards d’euros. À la suite d’une augmentation de capital de 1,56 milliard d’euros, la participation d’Eni tombe à 65,03%, tandis qu’Ares et EIP détiennent respectivement 26,24% et 8,73%. Cette nouvelle structure confère à Eni et à Ares le contrôle conjoint de Plenitude, ce qui entraîne sa déconsolidation des comptes d’Eni.

(*) Plenitude envisagerait de se lancer sur le marché italien des services de téléphonie mobile, a rapporté l’agence de presse italienne Radiocor, citant des sources anonymes.

(*) La décision finale d'investissement concernant le projet de GNL de Vaca Muerta en Argentine, auquel Eni est partenaire, doit être signée le 26 novembre à Buenos Aires, a déclaré jeudi le directeur général Claudio Descalzi.

(*) POSTE ITALIANE PST.MI , TELECOM ITALIA (TIM) TLIT.MI

Poste a acquis hier des actions supplémentaires de Tim sur le marché, portant sa participation dans le groupe de téléphonie à 86,95%, ce qui la rapproche du seuil des 90% qui lui permettrait de le retirer de la cote.

STELLANTIS STLAM.MI

(*) Les ventes du constructeur automobile en Italie ont progressé de 12,6% en glissement annuel en septembre, pour atteindre 38.704 unités, en incluant la coentreprise chinoise Leapmotors, a indiqué jeudi Stellantis, en se basant sur les données du ministère des Transports élaborées par Dataforce.

Hors Leapmotors, les ventes de Stellantis en septembre ont progressé de 7,5%, affichant une performance inférieure à celle du marché italien, qui a quant à lui enregistré une hausse de 9,9% en glissement annuel, à 139.356 véhicules.

Au cours des neuf premiers mois de l'année, les immatriculations ont augmenté de 8,7% par rapport à la même période de l'année dernière, pour atteindre 1,27 million d'unités. Sur la même période, Stellantis a enregistré une hausse de 13,9% en incluant Leapmotors, et de 6,2% en excluant la coentreprise chinoise.

(*) ITALGAS IG.MI

Le plus grand distributeur de gaz d’Europe a annoncé vendredi avoir conclu un accord en vue d’acquérir une participation de 22,5% dans la société portugaise de distribution de gaz Floene auprès des sociétés japonaises

Marubeni 8002.T et Toho Gas 9533.T , pour un montant d’environ 120 millions d’euros.

(*) ARMANI, fusions-acquisitions

EssilorLuxotttica et L'Oréal sont les favoris pour acquérir des participations minoritaires dans Giorgio Armani, tandis que LVMH semble moins enclin à se lancer dans cette opération, a rapporté vendredi le Corriere della Sera. Sur les 15% de parts mises en vente, Essilux pourrait en acquérir 5 à 7% et L'Oréal le reste, selon le journal.

(*) TREVI TFI.MI

L'offre publique d'achat entièrement en actions plus élevée présentée la semaine dernière par ICOP reste financièrement insuffisante, a estimé jeudi le conseil d'administration de Trevi.

(*) FINCANTIERI FCT.MI , SAIPEM SPMI.MI

Après l'échec du projet du constructeur naval visant à acquérir Sonsub, filiale de Saipem spécialisée dans la fabrication de drones sous-marins Hydrone, Fincantieri travaille avec l’entreprise de services énergétiques à la création d’une coentreprise qui intégrerait la technologie sous-marine de Sonsub au pôle sous-marin du groupe naval, a rapporté vendredi le quotidien MF, citant des sources. Aucun calendrier n'a encore été fixé pour cette opération, les parties ne s'étant pas encore mises d'accord sur une structure de gouvernance, a ajouté le journal.

Pour consulter les données et l'actualité du marché italien, cliquez sur les codes entre

parenthèses:

les 20 plus fortes hausses (en pourcentage).............PG.MI

Les 20 titres ayant le plus baissé (en pourcentage)..............PL.MI

Indice FTSE IT Allshare.FTITLMS

Indice FTSE Mib.........FTMIB

Indice FTSE Allstars....FTSTAR

Indice FTSE Mid Cap.....FTITMC

Actualités sur l'Italie...... IT-LEN

Pour les données et actualités sur les marchés paneuropéens, cliquez sur les codes entre

parenthèses:

Guide rapide des actions européennes...................EUR/EQUITY

Indice FTSEurofirst 300...............................FTEU3

Indice DJ STOXX.......................................STOXX

Les 10 principaux secteurs du STOXX............................PGL.STOXXS

Les 10 principaux secteurs de l'EUROSTOXX.......................PGL.STOXXES

Les 10 principaux secteurs de l'Eurofirst 300....................PGL.FTEU3S

Les 25 valeurs européennes ayant enregistré les plus fortes hausses en pourcentage........................PG.PEUR

Les 25 titres européens ayant enregistré les plus fortes baisses en pourcentage.........................PL.PEUR

Principaux marchés boursiers:

Dow Jones................DJI Rapport sur Wall Street......N

Nikkei 225..............N225 Cote de Tokyo.............T

FTSE 100................FTSE – Compte rendu de Londres............L

Xetra DAX..............GDAXI Actualités boursières de Francfort.F

CAC-40..................FCHI Actualités boursières de Paris....PA

Indices mondiaux.....................................0#.INDEX

Enquête Reuters sur les perspectives boursières mondiales.........EQUITYPOLL1

Agenda des introductions en bourse en Europe occidentale..........................WEUIPO

Allocation d'actifs en Europe........................EUR/ASSET

Actualités Reuters en bref: actions...............TOP/EQE

Rapport sur les principales devises:...............................FRX/