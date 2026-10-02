Auchan, Nestlé, Leroy Merlin... : Vladimir Poutine promet que les entreprises occidentales pourront récupérer les actifs dont la Russie a pris le contrôle

"Nous ne prenons rien à personne, nous ne volons rien et nous ne nationalisons rien", a expliqué le président russe.

Vladimir Poutine à Moscou, en Russie, le 1er octobre 2026. ( AFP / IGOR IVANKO )

Les entreprises occidentales qui ont vu leurs actifs saisis par la Russie pourront les récupérer par l'intermédiaire d'accords avec Moscou, a assuré jeudi 1er octobre Vladimir Poutine.

Interrogé au forum politique de Valdaï sur le retour de ces actifs en cas de "scénario favorable" avec les Occidentaux, Vladimir Poutine a répondu "Oui, ils les récupéreront", tout en dénonçant le "pillage" des actifs des entreprises russes dans les pays occidentaux.

"Nous ne prenons rien à personne, nous ne volons rien et nous ne nationalisons rien", a insisté le président russe, indiquant que les filiales locales en Russie de ces groupes avaient été placés "sous administration externe" .

Il a jugé "tout à fait inacceptable" que les pays européens aient gelé les actifs en or et devises de la Banque centrale russe sur leurs territoires et "distribuent les revenus tirés de l'utilisation de ces réserves pour financer" l'Ukraine.

Pays "inamicaux"

"En violant grossièrement toutes les règles imaginables , ils ont pris et nous ont arraché d'énormes entreprises", a-t-il poursuivi, citant les actifs des géants russes des hydrocarbures Gazprom, Rosneft et Lukoil.

Ces dernières semaines, les autorités russes ont placé sous "administration temporaire" les actifs en Russie des groupes de distribution français Auchan et allemand Metro, ceux de l'entreprise de magasins de bricolage Leroy Merlin ou encore ceux du conglomérat agroalimentaire suisse Nestlé.

Le Kremlin avait justifié cette mesure par leur appartenance à des pays "inamicaux" envers la Russie et soutenant l'Ukraine.

Plusieurs centaines de milliards d'euros d'actifs russes sont gelés en Europe depuis le début du conflit avec l'Ukraine, ce que la Russie dénonce comme illégal au regard du droit international. Elle assimile les sanctions visant ses sociétés à de la concurrence déloyale.