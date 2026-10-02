La banque Julius Baer lance un programme de rachat d'actions

( AFP / FABRICE COFFRINI )

La banque suisse Julius Baer a annoncé vendredi un programme de rachat d'actions de 600 millions de francs suisses (643 millions d'euros), alors que l'autorité suisse de régulation a clos la procédure d'enquêtes ouvertes à son encontre.

Dans un communiqué, la banque indique également avoir mis à jour sa politique de distribution aux actionnaires.

Mardi, la Finma, autorité de surveillance du secteur bancaire en Suisse, avait annoncé qu'elle avait refermé une procédure à l'encontre de Julius Baer, qui lui imposait d'importantes restrictions pendant la durée de ses enquêtes.

Le gendarme du secteur bancaire avait dit avoir constaté "des manquements graves dans la gestion des risques", soulignant qu'il s'agissait de la cinquième procédure en moins de dix ans.

Mais la Finma avait également noté que la nouvelle équipe de direction de la banque avait déjà "pris de nombreuses mesures pour traiter les manquements constatés". L'autorité a donc décidé de lever ou assouplir certaines des restrictions.

Les distributions aux actionnaires comme les dividendes doivent toutefois être approuvées au préalable par la Finma.

Dans son communiqué publié vendredi, la banque précise qu'elle a obtenu cette autorisation règlementaire et que son conseil d'administration a décidé d'approuver ce programme de rachat d'actions "à la lumière de la solide position en capital du groupe".

Le programme de rachats d'actions sera lancé "dans les prochaines semaines" et s'étalera "sur un an", selon le communiqué.

La banque a également "l'intention de maintenir un taux de distribution de dividendes compris entre 40 % et 60 % du résultat net IFRS attribuable aux actionnaires".

En décembre 2024, la Finma avait ouvert une enquête sur des crédits privés de Julius Baer à la suite de l'effondrement l'année précédente de l'empire immobilier autrichien Signa, à qui la banque avait accordé plusieurs prêts.

En août 2025, la Finma avait ajouté un second volet à cette enquête, avec des investigations concernant des violations des règles sur le blanchiment d'argent en lien avec des clients dans l'entourage de deux personnes russes politiquement exposées.