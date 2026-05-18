Italie - Éléments à surveiller le 18 mai

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18 mai - Les facteurs suivants pourraient influencer les marchés italiens ce lundi.

Reuters n'a pas vérifié les informations parues dans la presse et ne peut garantir leur exactitude. Les nouvelles informations sont signalées par (*).

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POLITIQUE

Dans une lettre adressée à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, la Première ministre Giorgia Meloni a réitéré ses appels en faveur de règles budgétaires plus souples, affirmant que la marge de manœuvre actuellement accordée à la défense devrait également s'appliquer aux dépenses liées à l'énergie.

Sans cela, a déclaré Mme Meloni, il serait très difficile pour le gouvernement italien d'expliquer aux contribuables pourquoi Rome pourrait recourir au dispositif SAFE de l'Union européenne pour financer son programme de défense.

ÉCONOMIE

L'ISTAT publie les données du commerce extérieur pour le mois de mars (08h00 GMT).

DETTE

L'agence de notation S&P Global a conclu vendredi son examen de l'Italie sans modification de la note. S&P Global attribue à l'Italie la note "BBB+" avec une perspective positive.

ENTREPRISES

(*) LEONARDO LDOF.MI

Les Émirats arabes unis envisagent des coentreprises avec plusieurs groupes européens, dont Leonardo et Airbus AIR.PA , car ils disposent de secteurs de défense solides, a déclaré le ministre de l'Économie et du Tourisme, Abdulla bin Touq Al Marri, au quotidien italien Corriere della Sera dans une interview publiée lundi. Il a ajouté qu'il n'avait pas personnellement tenu de réunions avec Leonardo, mais que le groupe de défense émirati Edge l'avait fait.

(*) STELLANTIS STLAM.MI

La société japonaise Nidec Corp 6594.T mettra fin à une coentreprise de moteurs pour véhicules électriques avec Guangzhou Automobile Group 601238.SS et le constructeur automobile franco-italien, a déclaré lundi son directeur général Mitsuya Kishida au Nikkei lors d'une interview.

GENERALI GASI.MI

BlackRock BLK.N détient une participation indirecte de 5,01 % dans l'assureur italien, dont 3,14 % des droits de vote, selon un document publié vendredi par l'autorité de régulation italienne Consob.

ENI ENI.MI

Le géant italien a finalisé vendredi un investissement de 70 millions de dollars dans la société canadienne Nouveau Monde Graphite NOU.TO

(*) BPER BANCA EMII.MI

La Deutsche Bank a abaissé lundi sa note sur la banque de "acheter" à "conserver".

JUVENTUS JUVE.MI

Le club de football italien a subi dimanche une défaite surprise 2-0 à domicile face à la Fiorentina, réduite à 10 joueurs, et est passé de la troisième à la sixième place du classement de la Serie A.

(*) LAZIO LAZI.MI

Les Biancocelesti, basés à Rome, ont perdu dimanche le derby de la capitale 2-0 face à l'AS Roma.

(*) POLIGRAFICI PRINTING POPR.MI

Le groupe éditorial a annoncé lundi que sa société mère Monrif avait cédé à LDMV Media – détenue par Leonardo Maria Del Vecchio, président de Ray-ban et héritier de Leonardo Del Vecchio – la participation majoritaire de sa filiale Editoriale Nazionale, la maison d'édition qui gère les quotidiens Il Giorno, Il Resto del Carlino, La Nazione et Quotidiano Nazionale.

FTSE MIB

Les actions négociées ex-dividende auront un impact négatif d'environ 1,51 % sur l'indice des valeurs vedettes lundi, ont déclaré vendredi des traders à Reuters.

AGENDA

Paris: le ministre italien de l'Économie, Giancarlo Giorgetti, et le gouverneur de la Banque d'Italie, Fabio Panetta, participent à la réunion du G7 des ministres des Finances et des gouverneurs des banques centrales.

Borgo Egnazia, Pouilles, FT Business of Luxury Summit 2026. Parmi les participants de lundi figurent Delphine Arnault, présidente-directrice générale de Dior, et Joanne Crevoiserat, directrice générale de Tapestry.

Grève générale du syndicat USB dans plusieurs villes italiennes pour demander au gouvernement de rompre ses liens avec Israël, d'imposer un embargo total sur les armes dans les zones de guerre et de boycotter les importations israéliennes.

San Domenico di Fiesole, Toscane, discours liminaire de Patrick Montagner, membre du directoire de la BCE, lors de la conférence "Research and Market Perspectives on the Evolving Bank Supervisory and Regulatory Landscape" organisée par l’Institut universitaire européen/Bank Policy Institute (15h15 GMT)

(Rédaction de Milan, e-mail: reutersitaly@thomsonreuters.com)

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