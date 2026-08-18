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Italie - Éléments à surveiller le 18 août
information fournie par Reuters 18/08/2026 à 07:55
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 août -

Les facteurs suivants pourraient influencer les marchés italiens ce mardi.

Reuters n'a pas vérifié les informations parues dans la presse et ne peut garantir leur exactitude. Les nouvelles informations sont signalées par les symboles (*).

POLITIQUE

( *) Le ministre italien de la Défense, Guido Crosetto, a déclaré lundi que l'Italie n'avait rien observé qui suggère que la Russie soit à l'origine de l'explosion survenue la semaine dernière dans une usine de munitions près de Rome.

ENTREPRISES

STELLANTIS STLAM.MI

Le constructeur automobile franco-italien a annoncé lundi qu’il procédait au rappel de 955 000 véhicules dans le monde entier, car un logiciel radio pourrait empêcher le bon fonctionnement des caméras de recul.

(*) ENI ENI.MI

ExxonMobil XOM.N a annoncé lundi avoir attribué des contrats de pré-investissement d'une valeur d'environ 1,1 milliard de dollars pour le projet Rovuma LNG au Mozambique, dont Eni est l'un des partenaires.

(*) GENERALI

JP Morgan a abaissé sa note sur l'assureur italien de "Surpondérer" à "Neutre" et a relevé son objectif de cours de 44 à 46 euros.

BANCO BPM BAMI.MI

La banque italienne a déclaré lundi qu'elle ne demanderait pas à la Banque centrale européenne d'inclure ses résultats du premier semestre dans son ratio de fonds propres CET1, qui s'établit ainsi à 14,02% à la fin du mois de juin.

INTESA SANPAOLO ISP.MI

La plus grande banque italienne détenait, au 30 juin, une participation d'environ 966 millions de dollars dans SpaceX

SPCX.O , la société d'Elon Musk, , selon un document déposé auprès de la SEC.

Pour consulter les données et l'actualité du marché italien, cliquez sur les codes entre parenthèses: les 20 titres ayant le plus progressé (en pourcentage).............PG.MI Les 20 titres ayant le plus baissé (en pourcentage)..............PL.MI Indice FTSE IT Allshare.FTITLMS Indice FTSE Mib.........FTMIB Indice FTSE Allstars....FTSTAR Indice FTSE Mid Cap.....FTITMC Actualités sur l'Italie...... IT-LEN

Pour consulter les données et l'actualité des marchés paneuropéens, cliquez sur les codes entre parenthèses: Guide rapide des actions européennes...................EUR/EQUITY Indice FTSEurofirst 300...............................FTEU3 Indice DJ STOXX.......................................STOXX Les 10 principaux secteurs du STOXX............................PGL.STOXXS Les 10 principaux secteurs de l'EUROSTOXX.......................PGL.STOXXES Les 10 principaux secteurs de l'Eurofirst 300....................PGL.FTEU3S Les 25 valeurs européennes ayant enregistré les plus fortes hausses en pourcentage........................PG.PEUR Les 25 titres européens ayant le plus baissé en pourcentage.........................PL.PEUR

Principaux marchés boursiers: Dow Jones................DJI Rapport sur Wall Street......N Nikkei 225..............N225 Cote de Tokyo.............T FTSE 100................FTSE Compte rendu de Londres............L Xetra DAX..............GDAXI Actualités boursières de Francfort.F CAC-40..................FCHI Actualités boursières de Paris....PA Indices mondiaux.....................................0#.INDEX Enquête Reuters sur les perspectives boursières mondiales.........EQUITYPOLL1 Agenda des introductions en bourse en Europe occidentale..........................WEUIPO Allocation d'actifs en Europe........................EUR/ASSET Actualités Reuters en bref: actions...............TOP/EQE Rapport sur les principales devises:...............................FRX/

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 18/08/2026 à 07:55:41.

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