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Italie - Éléments à surveiller le 14 octobre
information fournie par Reuters 14/10/2026 à 06:00

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 octobre - Les facteurs suivants pourraient influencer les marchés italiens ce mercredi.

Reuters n'a pas vérifié ces informations parues dans la presse et ne peut garantir leur exactitude. Les nouvelles informations sont signalées par (*).

POLITIQUE

La Première ministre Giorgia Meloni s'adresse au Parlement avant le Conseil européen des 15 et 16 octobre.

ÉCONOMIE

Confindustria, le lobby des entreprises italiennes, publie son rapport de prévisions économiques pour l'automne 2026.

ENTREPRISES

PRYSMIAN PRY.MI

Le fabricant de câbles a annoncé mardi avoir finalisé l'acquisition de la société londonienne Xtera, spécialisée dans les systèmes de télécommunications sous-marins régionaux et longue distance. L'opération représente une valeur d'entreprise de 65 millions de dollars.

AVIO AVI.MI

Le fabricant de fusées a annoncé mardi avoir conclu un accord de partenariat stratégique avec Lockheed Martin LMT.N pour la production de moteurs-fusées à propergol solide.

BANCO DESIO DESI.MI , CREDEM EMBI.MI

Mediocredito Centrale a annoncé mardi qu’elle entamerait des négociations exclusives avec Credem en vue de la cession de sa filiale Banca del Mezzogiorno (BdM), ainsi qu’avec Banco Desio pour la cession de la Cassa di Risparmio di Orvieto.

AGENDA

À Milan, les directeurs généraux d’A2A, d’Edison, d’Eni, de Snam et de Terna, ainsi que le ministre de l’Énergie Gilberto Pichetto Fratin, participent à la conférence “Green & Net Zero Talk”.

Pour les données et actualités du marché italien, cliquez sur les codes entre

parenthèses:

les 20 plus fortes hausses (en pourcentage).............PG.MI

Les 20 plus fortes baisses (en pourcentage)..............PL.MI

Indice FTSE IT allshare.FTITLMS

Indice FTSE Mib.........FTMIB

Indice FTSE Allstars....FTSTAR

Indice FTSE Mid Cap.....FTITMC

Actualités sur l'Italie...... IT-LEN

Pour les données et actualités sur les marchés paneuropéens, cliquez sur les codes entre

parenthèses:

Guide rapide des actions européennes...................EUR/EQUITY

Indice FTSEurofirst 300...............................FTEU3

Indice DJ STOXX.......................................STOXX

Top 10 des secteurs STOXX............................PGL.STOXXS

Les 10 principaux secteurs de l'EUROSTOXX.......................PGL.STOXXES

Les 10 principaux secteurs de l'Eurofirst 300....................PGL.FTEU3S

Les 25 valeurs européennes ayant enregistré les plus fortes hausses en pourcentage........................PG.PEUR

Les 25 titres européens ayant enregistré les plus fortes baisses en pourcentage.........................PL.PEUR

Principaux marchés boursiers:

Dow Jones................DJI Rapport sur Wall Street......N

Nikkei 225..............N225 Cote de Tokyo.............T

FTSE 100................FTSE Compte rendu de Londres............L

Xetra DAX..............GDAXI Actualités boursières de Francfort.F

CAC-40..................FCHI Actualités boursières de Paris....PA

Indices mondiaux.....................................0#.INDEX

Enquête Reuters sur les perspectives boursières mondiales.........EQUITYPOLL1

Agenda des introductions en bourse en Europe occidentale..........................WEUIPO

Allocation d'actifs en Europe........................EUR/ASSET

L'actualité Reuters en bref: actions...............TOP/EQE

Rapport sur les principales devises:...............................FRX/

Valeurs associées

A2A
2,356 EUR MIL +1,55%
AVIO
28,470 EUR MIL -2,40%
BCO DESIO E BRIAN
16,660 EUR MIL +0,24%
CREDEM
20,120 EUR MIL +0,40%
EDISON RSP
1,894 EUR MIL +1,18%
ENI
25,670 EUR MIL +1,04%
Gaz naturel
3,17 USD NYMEX 0,00%
LOCKHEED MARTIN
503,950 USD NYSE -1,57%
PRYSMIAN
119,750 EUR MIL -2,20%
Pétrole Brent
106,20 USD Ice Europ -0,08%
Pétrole WTI
94,84 USD Ice Europ +0,09%
SNAM
5,692 EUR MIL +0,49%
TERNA
9,252 EUR MIL +0,85%
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Pétrole Brent
106,21 -0,08%
CAC 40
7 827,63 -0,07%
EUR/USD SPOT
1,12109 +0,12%
TOTALENERGIES
79,89 +1,15%
Or
4 157,73 0,00%
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