Italie - Éléments à surveiller le 12 août

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12 août - Les facteurs suivants pourraient influencer les marchés italiens ce mercredi.

Reuters n'a pas vérifié les informations parues dans la presse et ne peut garantir leur exactitude. Les nouvelles informations sont signalées par (*).

ÉCONOMIE

L'ISTAT publie les chiffres définitifs de l'inflation des prix à la consommation pour juillet (08h00 GMT)

DETTE

Le Trésor italien met en vente 8 milliards d’euros de BOT à un an lors d’une adjudication.

ENTREPRISES

(*) PIRELLI PIRC.MI

L'actionnaire chinois Sinochem étudie différentes options pour réduire encore sa participation dans le fabricant de pneus, après avoir récemment ramené sa participation de 34 % à 20 %, a rapporté mercredi le quotidien Il Sole 24 Ore.

Le groupe chinois pourrait ramener sa participation à 10 % voire céder l'intégralité de sa participation, a écrit le journal, citant des sources anonymes.

(*) ENEL ENEI.MI

L'autorité brésilienne de régulation de l'énergie, l'Aneel, a rejeté mardi un recours formé par le groupe italien contre une procédure susceptible d'entraîner la révocation de sa concession de distribution d'électricité à São Paulo. Cette concession fait l'objet d'un examen minutieux à la suite des coupures de courant survenues à São Paulo en raison de phénomènes météorologiques extrêmes ces dernières années.

(*) ENI ENI.MI

Le géant pétrolier a conclu un accord avec APA Corp. APA.O en vue d’acquérir des participations dans des blocs d’exploration supplémentaires en Uruguay, dans la foulée des accords signés avec l’argentin YPF en novembre 2025, a rapporté le quotidien MF, citant un communiqué publié par la société américaine.

(*) NEXI NEXII.MI /MEDIOBANCA MDBI.MI

La banque d’affaires Mediobanca détient une participation de 5,07 % dans la société de fintech au 3 août, a indiqué mardi l’autorité italienne de surveillance des marchés financiers (Consob) dans un communiqué.

(*) DOVALUE DOVA.MI

L'investisseur russe Mikhail Stiskin détient une participation de 5,29 % dans le capital social de la société italienne de recouvrement de créances, a rapporté mercredi le quotidien financier italien MF.

Pour consulter les données et l'actualité du marché italien, cliquez sur les codes entre parenthèses: les 20 titres ayant le plus progressé (en pourcentage).............PG.MI Les 20 titres ayant le plus baissé (en pourcentage)..............PL.MI Indice FTSE IT Allshare.FTITLMS Indice FTSE Mib.........FTMIB Indice FTSE Allstars....FTSTAR Indice FTSE Mid Cap.....FTITMC Actualités sur l'Italie...... IT-LEN

Pour les données et actualités sur les marchés paneuropéens, cliquez sur les codes entre parenthèses: Guide rapide des actions européennes...................EUR/EQUITY Indice FTSEurofirst 300...............................FTEU3 Indice DJ STOXX.......................................STOXX Les 10 principaux secteurs du STOXX............................PGL.STOXXS Les 10 principaux secteurs de l'EUROSTOXX.......................PGL.STOXXES Les 10 principaux secteurs de l'Eurofirst 300....................PGL.FTEU3S Les 25 valeurs européennes ayant enregistré les plus fortes hausses en pourcentage........................PG.PEUR Les 25 titres européens ayant enregistré les plus fortes baisses en pourcentage.........................PL.PEUR

Principaux marchés boursiers: Dow Jones................DJI Rapport sur Wall Street......N Nikkei 225..............N225 Cote de Tokyo.............T FTSE 100................FTSE Compte rendu de Londres............L Xetra DAX..............GDAXI Actualités boursières de Francfort.F CAC-40..................FCHI Actualités boursières de Paris....PA Indices mondiaux.....................................0#.INDEX Enquête Reuters sur les perspectives boursières mondiales.........EQUITYPOLL1 Agenda des introductions en bourse en Europe occidentale..........................WEUIPO Allocation d'actifs en Europe........................EUR/ASSET L'actualité Reuters en bref: actions...............TOP/EQE Rapport sur les principales devises:...............................FRX/