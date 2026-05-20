IT Link confirme ses objectifs annuels malgré un début d'année difficile

La société de conseil et d'ingénierie spécialisée dans les systèmes connectés a vu son activité toucher un point bas au premier trimestre 2026, avec un chiffre d'affaires de 21,03 millions d'euros, en recul de 3,7% sur un an (-3,4% à taux de change constant). Le groupe explique cette contre-performance par un décalage entre les prises de commandes et le lancement effectif de plusieurs projets structurants, qui a pesé sur le taux d'activité, ressorti à 89,9% contre 92,4% un an plus tôt.

L'activité France (incluant le Maroc) est en recul de 2,9% par rapport au premier trimestre 2025. Cette zone géographique qui représente un peu plus de 80% de l'effectif productif global du Groupe IT Link a connu des succès commerciaux importants sur la période, dont les effets se feront sentir dès le deuxième trimestre.

A l'international, le chiffre d'affaires affiche une baisse de 7,1% (-5,6% à taux de change constant), affecté principalement par le ralentissement de la commande publique au Québec, marché clé pour l'activité de conseil de Ciao.

Dans le même temps, IT Link Canada poursuit sa progression avec une croissance de 10,8% ( 14,2% à taux de change constant), tandis que l'activité au Benelux reste quasiment stable.

Par métier, les prestations de services reculent de 3,9% sur le trimestre. Les activités solutions enregistrent de leur côté une baisse plus limitée de 1,8%, ramenée à 0,6% hors effet de change, dans un contexte de montée en puissance de l'offre Studio Numérique et Accessibilité de Ciao.

Sur le plan des ressources humaines, le groupe retrouve une dynamique positive avec 18 recrutements nets au cours du trimestre. Au 31 mars, IT Link comptait 898 salariés et un effectif productif global de 924 consultants, contre 905 un an plus tôt, en ligne avec sa trajectoire de croissance pour 2026.

Fort de ces éléments, le groupe confirme son objectif d'un retour à la croissance dès le deuxième trimestre et maintient sa prévision d'une hausse du chiffre d'affaires comprise entre 1% et 3% sur l'ensemble de l'exercice 2026.