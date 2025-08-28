ISS recommande aux investisseurs de TaskUS de rejeter la proposition de privatisation de l'entreprise

Institutional Shareholder Services a exhorté jeudi les investisseurs de TaskUS TASK.O à rejeter un plan proposé par la société d'investissement Blackstone BX.N et deux des cofondateurs de TaskUS visant à privatiser la société d'externalisation qui s'occupe de la modération de contenu.

"Il ne semble pas y avoir de raison impérieuse d'accepter les conditions", a écrit l'influent cabinet de conseil en procuration dans sa recommandation, dont Reuters a pris connaissance. Le vote des actionnaires est prévu pour le 10 septembre.

ISS estime que l'offre faite par Blackstone et Bryce Maddock et Jaspar Weir en mai de payer 16,50 dollars pour privatiser la société "a pu représenter une prime à l'annonce, mais il apparaît que le prix non affecté n'est pas le point de référence le plus approprié pour la valeur à ce stade." L'action a clôturé à 17,40 dollars jeudi.