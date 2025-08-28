 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
42 828,79
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

ISS recommande aux investisseurs de TaskUS de rejeter la proposition de privatisation de l'entreprise
information fournie par Reuters 28/08/2025 à 23:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Institutional Shareholder Services a exhorté jeudi les investisseurs de TaskUS TASK.O à rejeter un plan proposé par la société d'investissement Blackstone BX.N et deux des cofondateurs de TaskUS visant à privatiser la société d'externalisation qui s'occupe de la modération de contenu.

"Il ne semble pas y avoir de raison impérieuse d'accepter les conditions", a écrit l'influent cabinet de conseil en procuration dans sa recommandation, dont Reuters a pris connaissance. Le vote des actionnaires est prévu pour le 10 septembre.

ISS estime que l'offre faite par Blackstone et Bryce Maddock et Jaspar Weir en mai de payer 16,50 dollars pour privatiser la société "a pu représenter une prime à l'annonce, mais il apparaît que le prix non affecté n'est pas le point de référence le plus approprié pour la valeur à ce stade." L'action a clôturé à 17,40 dollars jeudi.

Fusions / Acquisitions
Privatisation

Valeurs associées

BLACKSTONE
172,060 USD NYSE +0,31%
TASKUS RG-A
17,4000 USD NASDAQ +0,06%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank