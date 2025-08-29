ISS recommande aux investisseurs de TaskUs de rejeter la proposition de privatisation de l'entreprise

(Ajoute des détails du rapport d'ISS et des informations sur l'opération dans les paragraphes 4 à 8) par Svea Herbst-Bayliss

Institutional Shareholder Services a exhorté jeudi les investisseurs de TaskUs TASK.O à rejeter le plan proposé par la société d'investissement Blackstone BX.N et les cofondateurs de TaskUs pour privatiser la société d'externalisation qui s'occupe de la modération de contenu.

"Il ne semble pas y avoir de raison impérieuse d'accepter les conditions", a écrit l'influent cabinet de conseil en procuration dans sa recommandation, dont Reuters a pris connaissance. Le vote des actionnaires est prévu pour le 10 septembre.

ISS estime que l'offre faite par Blackstone et Bryce Maddock et Jaspar Weir en mai de payer 16,50 dollars par action pour privatiser la société "peut avoir représenté une prime à l'annonce, mais il semble que le prix non affecté ne soit pas le point de référence le plus approprié pour la valeur à ce stade." L'action a clôturé à 17,40 dollars jeudi.

ISS a noté que deux actionnaires importants, Murchison et Think Investments, ont déjà exprimé publiquement leur opposition à l'opération, arguant que l'offre est inférieure à la juste valeur.

TaskUs a besoin que la majorité de ses actionnaires minoritaires votent en faveur de l'opération pour qu'elle soit approuvée.

La société basée à New Braunfels, au Texas, offre des services de modération de contenu, d'expérience client et d'intelligence artificielle à des entreprises telles que DoorDash DASH.O , Meta META.O et Uber UBER.N et a une valeur de marché d'environ 1,6 milliard de dollars. Elle n'était pas immédiatement disponible pour un commentaire.

Les recommandations d'ISS sur les projets de fusions ou autres transactions et les courses aux procurations sont largement suivies et contribuent souvent à influencer le vote des investisseurs.

Le rapport d'ISS indique que toute révision potentielle des conditions de l'opération devrait "réduire l'écart afin de compenser de manière adéquate les actionnaires non affiliés."