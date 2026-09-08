ISS dans le vert, des propos de broker en soutien

ISS gagne 1% à 282 DKK à Copenhague, sur fond de propos favorables de Berenberg, qui réitère sa recommandation "achat" et relève son objectif de cours de 340 à 350 DKK sur le titre de ce groupe danois de services aux entreprises et aux collectivités.

"Depuis le début de notre couverture en juillet 2025, l'action ISS a augmenté de 53% et, avant la journée des marchés financiers (CMD) du 14 septembre, nous nous penchons sur la performance de l'entreprise depuis son dernier CMD en 2022 et réévaluons le dossier", explique-t-il.

Le broker allemand souligne ainsi que le règlement du litige avec Deutsche Telekom, signé en mai dernier, a considérablement réduit les risques, rendant, selon lui, le dossier "plus clair que jamais".

"Nous pensons qu'ISS va légèrement relever ses objectifs de croissance organique et également apporter de la clarté sur le potentiel de marge pour les 3 à 4 prochaines années, tout en réaffirmant sa politique généreuse d'allocation du capital", pronostique Berenberg.