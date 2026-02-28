 Aller au contenu principal
Israël ferme des champs de gaz après les frappes israéliennes et américaines
information fournie par Reuters 28/02/2026 à 14:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

LONDRES, 28 février - Le ministère israélien de l'énergie a ordonné la fermeture temporaire de certaines parties des réservoirs de gaz naturel du pays après qu'Israël et les Etats-Unis ont lancé des frappes sur l'Iran samedi.

Le champ gazier Leviathan, situé au large d'Israël et exploité par Chevron CVX.N , a été fermé, ont déclaré trois sources à Reuters. Le navire de production d'Energean ENOG.L qui dessert plusieurs champs israéliens a également été fermé, a déclaré la société dans un communiqué.

Etats-Unis / Iran

Valeurs associées

CHEVRON
186,750 USD NYSE +1,42%
ENERGEAN
891,000 GBX LSE +0,28%
Gaz naturel
2,86 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
72,52 USD Ice Europ +2,27%
Pétrole WTI
67,29 USD Ice Europ +2,81%
