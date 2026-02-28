 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Israël ferme des champs de gaz après des frappes israélo-américaines sur l'Iran
information fournie par Reuters 28/02/2026 à 14:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails, à partir du paragraphe 3) par Shadia Nasralla et Marwa Rashad

LONDRES, 28 février - Le ministère israélien de l'énergie a ordonné la fermeture temporaire de certaines parties des réservoirs de gaz naturel du pays après qu'Israël et les Etats-Unis ont lancé des frappes sur l'Iran samedi.

Le champ gazier Leviathan, situé au large d'Israël et exploité par Chevron CVX.N , a été fermé, ont déclaré trois sources à Reuters. Le navire de production d'Energean ENOG.L qui dessert plusieurs champs israéliens a également été fermé, a déclaré la société dans un communiqué.

Le ministère israélien a déclaré que la décision était basée sur "la situation actuelle et en accord avec les évaluations de sécurité".

Il a indiqué que les besoins énergétiques du pays seraient couverts par des sources alternatives et que le secteur de l'électricité était prêt à faire fonctionner des centrales électriques utilisant des combustibles alternatifs si nécessaire.

Chevron a adressé une demande de commentaire au ministère, qui a refusé de préciser quels champs étaient touchés.

Etats-Unis / Iran

Valeurs associées

CHEVRON
186,750 USD NYSE +1,42%
ENERGEAN
891,000 GBX LSE +0,28%
Gaz naturel
2,86 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
72,52 USD Ice Europ +2,27%
Pétrole WTI
67,29 USD Ice Europ +2,81%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank