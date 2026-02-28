Israël ferme des champs de gaz après des frappes israélo-américaines sur l'Iran

(Ajout de détails, à partir du paragraphe 3) par Shadia Nasralla et Marwa Rashad

LONDRES, 28 février - Le ministère israélien de l'énergie a ordonné la fermeture temporaire de certaines parties des réservoirs de gaz naturel du pays après qu'Israël et les Etats-Unis ont lancé des frappes sur l'Iran samedi.

Le champ gazier Leviathan, situé au large d'Israël et exploité par Chevron CVX.N , a été fermé, ont déclaré trois sources à Reuters. Le navire de production d'Energean ENOG.L qui dessert plusieurs champs israéliens a également été fermé, a déclaré la société dans un communiqué.

Le ministère israélien a déclaré que la décision était basée sur "la situation actuelle et en accord avec les évaluations de sécurité".

Il a indiqué que les besoins énergétiques du pays seraient couverts par des sources alternatives et que le secteur de l'électricité était prêt à faire fonctionner des centrales électriques utilisant des combustibles alternatifs si nécessaire.

Chevron a adressé une demande de commentaire au ministère, qui a refusé de préciser quels champs étaient touchés.