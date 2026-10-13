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ISPD : résultats semestriels 2026
information fournie par Boursorama CP 13/10/2026 à 08:00

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Faits marquants du 1er semestre_____________________________________________________________
• Croissance du chiffre d’affaires de 18%, tirée par les nouveaux contrats, la croissance de l’activité e commerce de B2M, l’activité Rocket PPC en Italie et l’impact de la Coupe du monde au Mexique.
• Répartition équilibrée du chiffre d'affaires pro forma entre les trois marchés : États-Unis 31 % (34 % au premier semestre 2025), Amérique latine 36 % (33 % au premier semestre 2025), Europe 33 % (33 % au premier semestre 2025).
• Diminution du taux de marge brute liée au poids plus important représenté par les activités de Digital Media Trading au Mexique.
• Amélioration significative de l’EBITDA courant par rapport au premier semestre 2025.

Situation financière
Au 30 juin 2026, les capitaux propres s'élevaient à 1,1 million d'euros et la dette financière nette à 10,1 millions d'euros, dont 2,8 millions d'euros de trésorerie et 12,9 millions d'euros de dette financière (dont 0,5 million d'euros liés aux engagements de location IFRS 16). Ce chiffre se compare à une dette financière nette de 8,0 millions d’euros au 30 juin 2025.

Perspectives
Compte-tenu de la saisonnalité, ISPD prévoit un deuxième semestre profitable, sous l’effet de la croissance des activités et de la maîtrise continue des charges.

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