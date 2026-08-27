Isar Aerospace obtient un financement de 200 millions d'euros de l'Agence spatiale européenne

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Maria Rugamer

La start-up allemande spécialisée dans les fusées, Isar Aerospace, a obtenu environ 200 millions d'euros (233 millions de dollars) de l'Agence spatiale européenne (ESA) dans le cadre d'un programme visant à dynamiser le secteur européen des lancements, a annoncé jeudi l'entreprise.

Ce financement intervient alors que les gouvernements européens cherchent à accroître leur capacité de lancement afin de réduire leur dépendance vis-à-vis de SpaceX SPCX.O , qui domine le marché mondial, et de garantir un accès indépendant à l'espace pour des missions civiles, commerciales et de défense.

Le contrat, signé dans le cadre du programme “European Launcher Challenge” de l’ESA, financera le développement de futurs lanceurs, l’extension des infrastructures d’essai et de lancement, ainsi que de futures missions.

Il s’agit du plus important des trois contrats annoncés à ce jour dans le cadre de ce programme, qui bénéficie d’un financement de plus de 900 millions d’euros provenant des États membres.

Andreas Schwarz, membre du SPD et de la commission parlementaire allemande du budget, a déclaré que ce contrat soulignait l’importance stratégique des capacités de lancement, alors que Berlin prévoit d’importantes dépenses dans les programmes satellitaires.

“La capacité de lancement est un intérêt fondamental pour un État”, a déclaré M. Schwarz à Reuters, estimant que les gouvernements devraient envisager des mesures allant d’engagements à long terme en matière de lancement à des participations publiques dans des prestataires de services de lancement comme Isar, afin de garantir que les satellites puissent être mis en orbite en cas de besoin.

Isar a indiqué avoir déjà franchi les premières étapes clés du programme et que son calendrier de lancements s’étendait jusqu’en 2028, incluant des missions pour l’ESA et d’autres clients.

(1 dollar = 0,8587 euro)