Isabelle Scemama nommée directrice générale adjointe de BNP Paribas Asset Management

(AOF) - BNP Paribas Asset Management (BNPP AM) annonce l’évolution de sa gouvernance avec la nomination d’Isabelle Scemama en tant que directrice générale adjointe, en plus de ses fonctions de directrice de BNPP Asset Management Alts, leader européen de la gestion alternative. Elle continuera de rapporter à Sandro Pierri, directeur général de BNPP AM.

Dans le cadre de ses responsabilités élargies, Isabelle Scemama renforcera le développement de la plateforme alternative. Elle jouera un rôle clé dans la mise en œuvre du nouveau plan stratégique de BNPP AM et contribuera à sa trajectoire de croissance à horizon 2030.

Les actifs alternatifs occupent une place stratégique dans la feuille de route de BNPP AM, dont ils constituent l'un des leviers de développement et de différenciation. Avec cette nomination, BNPP AM place également au cœur de sa gouvernance l'expertise reconnue d'Isabelle Scemama dans le financement de l'économie réelle, notamment par l'investissement dans les infrastructures, l'immobilier, la transition énergétique et les secteurs clés du développement à long terme.

Isabelle Scemama a plus de 35 années d'expérience dans la gestion alternative. Elle a rejoint AXA IM – Real Assets en 2001 pour développer l'activité pour compte de tiers, avant de prendre la responsabilité de l'ensemble de l'activité de gestion de fonds d'AXA IM – Real Assets.

En 2017, elle a été nommée CEO d'AXA IM – Real Assets, et global head of Axa IM Alts en 2020.

Depuis juillet 2025, Isabelle Scemama a pris la direction de l'ensemble des activités de gestion alternative de BNPP AM, à travers Axa IM Alts, Axa IM Prime, BNPP REIM et les actifs privés de BNPP AM, en plus de son rôle de global head of Axa IM Alts.