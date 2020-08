Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Iran-Les Etats-Unis vont activer le "snapback", dit Pompeo Reuters • 19/08/2020 à 16:44









WASHINGTON, 19 août (Reuters) - Les Etats-Unis vont demander la mise en oeuvre de la procédure permettant le rétablissement de toutes les sanctions à l'encontre de l'Iran, a annoncé mercredi le secrétaire d'Etat Mike Pompeo, après le rejet de la demande américaine de prolongation de l'embargo sur les armes à destination de la République islamique au Conseil de sécurité de l'Onu. Pour obtenir l'application de cette procédure nommée "snapback", l'administration américaine va déposer une plainte à l'encontre de l'Iran auprès du Conseil de sécurité pour non respect de l'accord international sur son programme nucléaire, bien que Washington l'ait dénoncé en 2018. (Humeyra Pamuk and Susan Heavey, version française Jean-Philippe Lefief)

