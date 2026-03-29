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Iran-Le Pentagone se prépare à plusieurs semaines d'opérations au sol, selon le Washington Post
information fournie par Reuters 29/03/2026 à 03:06

(Actualisé avec détails)

Le Pentagone se prépare à plusieurs semaines d'opérations au sol en Iran, rapporte samedi le Washington Post, citant des responsables américains.

Des commandos du corps des Special Operations, entraînés pour combattre dans des conditions très difficiles, et des divisions d'infanterie pourraient être déployés dans le cadre des plans du Pentagone, selon le journal.

L'approbation de ces plans par le président américain, Donald Trump, reste incertaine, précise le Washington Post.

L'administration américaine a déployé des Marines au Moyen-Orient alors que le conflit entre dans sa cinquième semaine, et prévoit d'envoyer des milliers de soldats supplémentaires dans la région.

(Christian Martinez; version française Camille Raynaud)

Guerre en Iran

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