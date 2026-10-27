IQVIA en hausse après avoir dépassé les prévisions au troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 octobre - ** L'action de la société de recherche sous contrat IQVIA Holdings IQV.N progresse d'environ 4 % à 284 dollars en pré-ouverture

** La société a dépassé les estimations de chiffre d'affaires et de bénéfice pour le troisième trimestre grâce à un carnet de commandes bien rempli

** Elle annonce un chiffre d'affaires trimestriel de 4,43 milliards de dollars, dépassant les prévisions moyennes des analystes qui s'élevaient à 4,37 milliards de dollars – données compilées par LSEG

** Elle affiche un bénéfice ajusté de 3,34 dollars par action, contre une estimation de 3,28 dollars par action

** Prévoit un BPA ajusté annuel compris entre 12,90 et 13,00 dollars, contre une prévision antérieure de 12,80 à 13,00 dollars

** À la clôture d'hier, l'action affichait une hausse d'environ 21 % depuis le début de l'année