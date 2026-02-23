IQM Quantum Computers va introduire ses actions en bourse aux États-Unis par le biais d'un accord SPAC avec Real Asset Acquisition Corp

La société finlandaise IQM Quantum Computers souhaite introduire ses actions sur le marché boursier américain par le biais d'une fusion avec la société d'acquisition Real Asset Acquisition Corp RAAQ.O , ont déclaré les deux sociétés lundi.

La transaction donnera à IQM Quantum Computers une valorisation boursière initiale d'environ 1,8 milliard de dollars.

Les ordinateurs quantiques sont beaucoup plus rapides que les ordinateurs conventionnels. La technologie est considérée comme cruciale pour la cybersécurité et le secteur bénéficie d'un financement important de la part de géants de la technologie tels que Microsoft MSFT.O , Alphabet GOOGL.O , IBM

IBM.N et Cisco CSCO.O .

Les sociétés d'acquisition à vocation spéciale (SPACs) - qui ont fait leur retour l'année dernière après une longue période d'accalmie - fonctionnent comme des sociétés écrans qui lèvent des fonds dans le cadre d'une première offre publique, pour ensuite fusionner avec des entreprises privées et les introduire en bourse.

IQM Quantum Computers a ajouté qu'elle envisageait également d'introduire ses actions à la bourse d'Helsinki.

"L'introduction en bourse n'est pas un changement de direction, mais plutôt une accélération", a déclaré Sierk Poetting, président d'IQM Quantum Computers, dans un communiqué.