Ipsos rachète ses propres actions pour 4,49 millions d’euros du 13 au 17 avril 2026

* Ipsos a racheté 138 004 actions ordinaires (ISIN FR0000073298) sur la période du 13 au 17 avril 2026. * Les achats ont été exécutés sur plusieurs places, dont XPAR et DXE.

* Prix moyens pondérés journaliers d’acquisition compris entre 34,05 et 39,59. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Ipsos SA published the original content used to generate this news brief on April 21, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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