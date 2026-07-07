Ipsos nomme Claire Charbit au poste de Head of CEO's Office

Le géant mondial des études et des sondages Ipsos a officialisé la nomination de Claire Charbit en tant que Head of CEO's Office. Elle intègre le comité de direction avec pour mission d'accélérer le déploiement du plan stratégique "Horizons", axé sur l'intelligence artificielle.

Claire Charbit sera rattachée directement au Directeur Général Jean-Laurent Poitou, elle intègre le comité exécutif (Executive Management Committee) pour piloter le suivi des initiatives stratégiques et de la performance commerciale du groupe.

Cette nomination s'inscrit dans le cadre du déploiement de la feuille de route "Horizons". Dans un secteur des études bousculé par les technologies, Ipsos cherche à optimiser sa rapidité d'exécution et à intégrer massivement l'intelligence artificielle pour réinventer son modèle opérationnel.