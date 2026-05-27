Ipsos mise sur le temps réel pour rester dans la course à l'IA

Le spécialiste des études de marché progresse de 1,02% dans le sillage d'une note de TP Icap Midcap qui pointe les nouveaux défis auxquels est confrontée la société, à commencer par l'IA.

"L'industrie des études de marché entre dans une phase de profonde recomposition sous l'effet combiné des sondages traditionnels, de l'intelligence artificielle et des marchés prédictifs", souligne TP Icap Midcap dans une note sectorielle. Si les enquêtes demeurent des outils efficaces pour mesurer l'opinion, leur pouvoir prédictif montre désormais ses limites dans des environnements incertains.

Le bureau d'études estime que l'IA bouleverse l'économie du secteur en automatisant et en accélérant la production d'analyses, tout en renforçant la valeur des actifs différenciants comme les panels propriétaires et la qualité des données. Parallèlement, les marchés prédictifs prennent de l'importance grâce à leur capacité à agréger rapidement les informations disponibles et à attribuer des probabilités aux événements futurs.

Pour TP Icap Midcap, cette transformation redéfinit la chaîne de valeur du secteur : "les sondages mesurent, l'IA industrialise et les marchés prédictifs valorisent les probabilités". Dans ce contexte, les acteurs capables d'intégrer l'ensemble de ces briques devraient capter l'essentiel de la création de valeur, tandis que les modèles plus traditionnels risquent de subir une pression croissante sur les prix.

Ipsos vise ainsi une croissance organique de 3 à 4% entre 2026 et 2028, puis supérieure à 5% à plus long terme. Le groupe mise notamment sur la rapidité d'exécution, avec l'objectif de livrer la majorité de ses études en moins de 48 heures, même si des interrogations persistent sur sa capacité à s'adapter pleinement aux mutations du secteur.

Le groupe conserve néanmoins plusieurs atouts structurels, notamment ses panels propriétaires, sa crédibilité méthodologique et la richesse de ses bases de données, qui lui permettent de rester un acteur de référence dans la mesure de l'opinion et des comportements.

Mais, selon TP Icap Midcap, l'enjeu est désormais moins celui du positionnement que celui de l'exécution. Le succès dépendra de la capacité d'Ipsos à évoluer rapidement vers un modèle intégré, récurrent et centré sur les produits.

À défaut de progrès tangibles dans les 12 à 24 prochains mois en matière d'adoption, de productisation et de monétisation d'offres "always-on" réellement utilisées par les clients, la société Ipsos pourrait rester dans une zone de transition, insuffisamment transformée pour rivaliser avec les plateformes et acteurs de la donnée déjà industrialisés, avertit enfin le bureau d'études.