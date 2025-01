Ipsos: deux notations de crédit de Moody's et Fitch information fournie par Cercle Finance • 10/01/2025 à 07:08









(CercleFinance.com) - Le groupe d'études de marché et d'enquêtes d'opinion Ipsos annonce s'être vu attribuer les notations de crédit long terme 'Baa3' avec perspective 'stable' par Moody's, et 'BBB' avec perspective 'stable' par Fitch.



'Ces notations de crédit reflètent la solidité du profil financier d'Ipsos, sa position de leader dans le secteur des études de marché, sa diversification géographique, l'étendue de son offre de services et sa capacité d'innovation', commente la société.



Elles illustrent selon elle la confiance dans sa stratégie et son potentiel de croissance, et lui permettront 'de diversifier ses sources de financement, d'améliorer son accès au marché de la dette et d'élargir sa base d'investisseurs'.





