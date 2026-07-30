Ipsen relève ses objectifs, CA en hausse de 24,5% au T2

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‌Ipsen a relevé ​jeudi ses objectifs pour l'exercice 2026, après une ​hausse de 24,5% de ​son chiffre d'affaires ⁠au deuxième trimestre.

Le ‌laboratoire français table désormais sur une croissance ​des ‌ventes totales supérieure ⁠à 20,0% à taux de change constant, ⁠contre ‌plus de 13,0% précédemment.

La ⁠marge opérationnelle ‌des activités est ⁠dorénavant attendue supérieure à ⁠37,0%, ‌contre plus de 35,0% ​précédemment.

Ipsen ‌a enregistré 1,12 milliard d'euros de ​chiffre d'affaires au deuxième trimestre, ⁠contre 901 millions d'euros un an plus tôt.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Benoit Van ​Overstraeten)