Ipsen relève ses objectifs après un bond du CA au T3

Ipsen IPN.PA a relevé jeudi ses objectifs financiers, après avoir enregistré une hausse organique de 26,7% du chiffre d'affaires au troisième trimestre.

Le laboratoire spécialisé dans l'oncologie et les maladies rares a de nouveau revu à la hausse ses prévisions, citant la performance du groupe et misant désormais sur une croissance du chiffre d’affaires en 2026 d’environ 23,0% à taux de change constant.

En juillet, le groupe biopharmaceutique avait également relevé ses objectifs, tablant sur une croissance des ventes totales supérieure à 20,0% à taux de change constant, contre plus de 13,0% précédemment.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)