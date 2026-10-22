Ipsen relève ses objectifs après un bond du CA au T3

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‌Ipsen a relevé jeudi ​ses objectifs financiers, après avoir enregistré une hausse organique ​de 26,7% du chiffre d'affaires ​au troisième ⁠trimestre.

Le laboratoire spécialisé dans ‌l'oncologie et les maladies rares a de ​nouveau ‌revu à la hausse ⁠ses prévisions, citant la performance du groupe et ⁠misant désormais ‌sur une croissance ⁠du chiffre d’affaires ‌en 2026 d’environ ⁠23,0% à taux de change ⁠constant.

En ‌juillet, le groupe biopharmaceutique ​avait également ‌relevé ses objectifs, tablant sur une croissance ​des ventes totales supérieure à ⁠20,0% à taux de change constant, contre plus de 13,0% précédemment.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par ​Augustin Turpin)