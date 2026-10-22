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Nokia dépasse les attentes au T3, porté par l'IA
information fournie par Reuters 22/10/2026 à 10:18

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Nokia publie ses résultats du troisième trimestre

Nokia publie ses résultats du troisième trimestre

Le fabricant finlandais ‌d'équipements de télécommunications Nokia a annoncé jeudi une hausse de ​son résultat d'exploitation au troisième trimestre, au-dessus des attentes, et a maintenu ses prévisions financières pour l'ensemble de l'année.

• Le résultat ​d'exploitation comparable a atteint 605 millions d'euros au troisième trimestre 2026, contre 448 ​millions d'euros un an plus tôt, ⁠dépassant l'estimation moyenne de 453 millions d'euros du consensus ‌fourni par le groupe.

• Le chiffre d’affaires net comparable a progressé de 10% pour atteindre 5,15 milliards ​d’euros au cours ‌du trimestre, contre un consensus de 5,05 milliards ⁠d’euros.

• La demande des clients des secteurs de l’IA et du cloud est devenue un moteur de croissance de plus en ⁠plus important pour ‌Nokia.

• Le chiffre d’affaires du groupe auprès des ⁠clients des secteurs de l’IA et du cloud a ‌progressé de 123% sur un an, tandis que les ⁠prises de commandes liées à l’IA ont augmenté ⁠de 118% pour ‌atteindre 1,5 milliard d'euros.

• "Nous nous attendons à ce que nos ​activités combinées Optical et IP ‌Networks enregistrent une croissance comprise entre 25% et 30% en 2027", a déclaré le ​directeur général Justin Hotard dans un communiqué.

• "Dans l’ensemble, la croissance s’accélère, l’effet de levier opérationnel devient plus visible ⁠et je suis convaincu de la valeur à long terme que l’équipe Nokia crée pour les actionnaires", a ajouté Justin Hotard.

• Le cours de l'action Nokia a progressé de 48% depuis le début de l'année.

(Reportage Essi Lehto, version française Elena Smirnova, édité ​par Augustin Turpin)

Résultats d'entreprise
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