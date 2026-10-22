Ipsen relève à nouveau ses objectifs pour 2026

Compte tenu de sa forte performance au cours des neuf premiers mois, Ipsen indique revoir à nouveau à la hausse ses objectifs pour 2026, tablant ainsi sur une croissance du chiffre d'affaires d'environ 23% à TCC (taux de change constants) et une marge opérationnelle des activités d'environ 39% du chiffre d'affaires.

Le laboratoire pharmaceutique précise que ces objectifs reposent sur l'hypothèse d'une croissance soutenue à deux chiffres du portefeuille stratégique et sur la progression des ventes de Somatuline, malgré l'entrée anticipée d'un générique du lanréotide au 4e trimestre.

Ipsen affiche un chiffre d'affaires de 3 364,2 MEUR au titre des neuf premiers mois de 2026, en croissance de 23% en données publiées et de 24,6% à TCC, dont 1 173,9 MEUR sur le seul 3e trimestre, en progression de 28,3% en données publiées et de 26,7% à TCC.

"Notre performance remarquable sur les neuf premiers mois de 2026 repose sur la solidité de notre portefeuille stratégique et la croissance continue de Somatuline. Cette dynamique, associée à une exécution rigoureuse, nous permet de relever à nouveau nos objectifs", commente son directeur général, David Loew.

"Nous sommes particulièrement confiants dans les perspectives offertes par notre portefeuille de R&D. Ces avancées pourraient nous permettre de répondre à des besoins médicaux importants encore non satisfaits et d'élargir l'accès à nos traitements à de nouvelles populations de patients", poursuit-il.