Ipsen réalise une croissance remarquable des ventes au cours des neuf premiers mois de 2026 et relève à nouveau ses prévisions pour l’exercice en cours

Croissance du chiffre d’affaires du Groupe de 24,6 % à taux de change constant 1 (TCC) au cours des neuf premiers mois de l’année 2026 ou 23,0 % en données publiées, avec une croissance du portefeuille stratégique 2 de 24,2 % à TCC

(TCC) au cours des neuf premiers mois de l’année 2026 ou 23,0 % en données publiées, avec une croissance du portefeuille stratégique de 24,2 % à TCC Nouvelle révision à la hausse des prévisions financières pour l’année 2026 : croissance du chiffre d’affaires d’environ 23,0 % à TCC (objectif précédent : supérieure à 20,0 %) ; marge opérationnelle des activités d’environ 39,0 % du chiffre d’affaires (objectif précédent : supérieure à 37,0 %)

Plusieurs actifs en phase avancée du portefeuille R&D, avec un potentiel de blockbuster 3 en Oncologie, dans les Maladies Rares et dans les Neurosciences, renforçant les perspectives de croissance future du Groupe

PARIS, FRANCE, 22 octobre 2026 - Ipsen (Euronext : IPN ; ADR : IPSEY), groupe biopharmaceutique mondial de spécialité, présente aujourd’hui son chiffre d’affaires réalisé depuis le début de l’exercice et pour le troisième trimestre 2026.















9 mois

2026 9 mois

2025 %

variation T3

2026 T3

2025 %

variation m€ m€ Réalisé TCC m€ m€ Réalisé TCC Oncologie 2 196,9 1 912,0 14,9 % 16,3 % 745,4 624,0 19,4 % 17,7 % Maladies Rares 498,2 255,4 95,0 % 100,1 % 193,5 102,0 89,6 % 88,6 % Neurosciences 669,1 567,3 17,9 % 18,8 % 235,1 188,9 24,4 % 23,1 % Chiffre d’affaires 3 364,2 2 734,8 23,0 % 24,6 % 1 173,9 915,0 28,3 % 26,7 %

« Notre performance remarquable sur les neuf premiers mois de 2026 repose sur la solidité de notre portefeuille stratégique et la croissance continue de Somatuline. Cette dynamique, associée à une exécution rigoureuse, nous permet de relever à nouveau nos objectifs de croissance du chiffre d’affaires et de marge pour l’année en cours », a déclaré David Loew, Directeur général d’Ipsen.

« Nous sommes particulièrement confiants dans les perspectives offertes par notre portefeuille de R&D. Ces avancées pourraient nous permettre de répondre à des besoins médicaux importants encore non satisfaits et d’élargir l’accès à nos traitements à de nouvelles populations de patients grâce à Dysport dans la migraine épisodique et dans la migraine chronique, ainsi qu’à Iqirvo, avec une potentielle mise à jour de son indication dans la cholangite biliaire primitive. Nous attendons également l’année prochaine les résultats de l’étude de phase III évaluant navtemadlin dans la myélofibrose. Ces actifs différenciés en phase avancée, dont potravitug dans la néphropathie post-transplantation, illustrent notre ambition de faire progresser de nouveaux médicaments au potentiel de blockbuster et d’apporter de nouvelles solutions aux patients. »

Objectifs financiers pour l’année 2026

Compte tenu de la forte performance au cours des neuf premiers mois, le Groupe revoit de nouveau à la hausse ses objectifs financiers pour l’exercice 2026 :

Croissance du chiffre d’affaires d’environ 23,0 % à TCC. Sur la base des taux de change actuels en octobre, Ipsen anticipe un impact défavorable des devises de l’ordre de 0,5 %

Marge opérationnelle des activités d’environ 39,0 % du chiffre d’affaires

Ces objectifs reposent sur l’hypothèse d’une croissance soutenue à deux chiffres du portefeuille stratégique et sur la croissance des ventes de Somatuline malgré l’entrée anticipée d’un générique du lanréotide au quatrième trimestre.

Innovation externe

Au cours du troisième trimestre, Ipsen a finalisé les acquisitions de Memo Therapeutics et Kartos Therapeutics, ajoutant à son portefeuille R&D potravitug, un anticorps monoclonal anti-polyomavirus BK à un stade avancé de développement et navtemadlin, un inhibiteur de MDM2 en phase III dans la myélofibrose. Ces opérations renforcent davantage le portefeuille R&D d’Ipsen dans les Maladies Rares et en Oncologie et s’inscrivent dans sa stratégie visant à soutenir sa croissance durable grâce à des actifs différenciés en phase avancée.

Mise à jour du portefeuille R&D

Ipsen a renforcé son portefeuille R&D en phase avancé en faisant progresser des programmes clés et en s’ouvrant à de nouveaux domaines thérapeutiques :

En Oncologie, l’acquisition de navtemadlin, aux côtés d’IPN60340, a renforcé la présence du Groupe dans les phases avancées de développement en hématologie, dans la myélofibrose et la leucémie aiguë myéloïde

Dans les Maladies rares, elafibranor poursuit son développement de phase III dans la cholangite sclérosante primitive et les soumissions réglementaires pour Iqirvo dans la cholangite biliaire primitive sont en cours. Potravitug, récemment acquis, ajoute au portefeuille un programme de phase II/III dans la néphropathie post-transplantation

En Neurosciences, les soumissions réglementaires sont en cours pour Dysport, première toxine botulique à avoir obtenu des résultats positifs de phase III dans la migraine chronique et dans la migraine épisodique. Corabotase, premier neuro-inhibiteur recombinant de sa classe (RNI™), poursuit son développement en phases II et III dans des indications thérapeutiques et esthétiques



Arbitrage avec Galderma

En octobre 2026, Galderma a engagé deux nouvelles procédures d’arbitrage devant la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale (CCI) et l’ American Arbitration Association (AAA) concernant la corabotase, le nouveau neuro-inhibiteur recombinant propriété d’Ipsen. Ipsen conteste la position de Galderma concernant les accords de distribution conclus entre les Parties depuis 2007 et entend défendre vigoureusement sa position dans le cadre de ces deux procédures. Dans le cadre d’une procédure distincte, un tribunal arbitral de la CCI a rendu une décision finale en janvier 2026 en faveur d’Ipsen, rejetant la demande de Galderma relative à la résiliation prétendument abusive par Ipsen de l’accord de R&D conclu en 2014 ; en conséquence, Ipsen a récupéré l’intégralité des droits sur ses programmes en phase clinique dans le domaine de l’esthétique. À ce stade, Ipsen ne peut raisonnablement prévoir l’issue des procédures ni leur éventuel impact financier.

Conférence téléphonique (en anglais)

Une conférence téléphonique et un webcast à destination des investisseurs et des analystes débuteront aujourd’hui à 13 heures, heure de Paris. Les participants peuvent accéder au webcast ici . Les analystes peuvent rejoindre la conférence téléphonique et poser leurs questions via ce lien .

Calendrier

Ipsen prévoit de publier ses résultats annuels et son chiffre d’affaires du quatrième trimestre le 11 février 2027.

Notes

Tous les chiffres financiers sont exprimés en millions d’euros. Sauf indication contraire, les performances publiées dans le présent communiqué couvrent la période de neuf mois courant jusqu’au 30 septembre 2026 (les neuf premiers mois de 2026) et la période de trois mois jusqu’au 30 septembre 2026 (le troisième trimestre ou T3 2026), comparativement à la période de neuf mois jusqu’au 30 septembre 2025 (les neuf premiers mois de 2025) et la période de trois mois jusqu’au 30 septembre 2025 (le troisième trimestre ou T3 2025) respectivement. Sauf indication contraire, les commentaires sont basés sur les performances réalisées depuis le début de l’exercice.

À propos d’Ipsen

Nous sommes un groupe biopharmaceutique mondial focalisé sur la mise au point de médicaments innovants pour les patients dans trois domaines thérapeutiques : l’Oncologie, les Maladies Rares et les Neurosciences. Notre portefeuille de produits en R&D s’appuie sur l’innovation interne et externe et sur près de 100 ans d’expérience de développement au sein de hubs mondiaux aux États-Unis, en France et au Royaume-Uni. Nos équipes, présentes dans plus de 40 pays, et nos partenariats à travers le monde nous permettent de proposer nos médicaments aux patients dans plus de 100 pays.

Ipsen est coté à Paris (Euronext : IPN) et aux États-Unis à travers un programme d’American Depositary Receipt (ADR : IPSEY) sponsorisé de niveau I. Pour plus d’informations, consultez ipsen.com .

Contacts Ipsen

Investors Henry Wheeler henry.wheeler@ipsen.com +33 7 66 47 11 49 Khalid Deojee khalid.deojee@ipsen.com +33 6 66 01 95 26 Médias Sally Bain sally.bain@ipsen.com +1 857 320 0517 Anne Liontas anne.liontas.ext@ipsen.com +33 7 67 34 72 96

Avertissements et/ou déclarations prospectives

Les déclarations prospectives et les objectifs contenus dans ce communiqué sont basés sur la stratégie et les hypothèses actuelles de la Direction d’Ipsen. Ces déclarations et objectifs dépendent de risques et d’incertitudes connus ou non qui peuvent entraîner une divergence significative entre les résultats, performances ou événements effectifs et ceux envisagés dans ce communiqué. De tels risques et imprévus pourraient affecter la capacité d’Ipsen à atteindre ses objectifs financiers, lesquels reposent sur des hypothèses raisonnables quant aux conditions macroéconomiques à venir formulées d’après les informations disponibles à ce jour. L'utilisation des termes « croit », « envisage » et « prévoit » ou d'expressions similaires a pour but d'identifier des énoncés prospectifs, notamment les attentes d’Ipsen quant à des événements futurs tels que les soumissions et décisions réglementaires. De plus, les objectifs mentionnés dans ce document sont établis sans tenir compte d’éventuelles opérations futures de croissance externe qui pourraient venir modifier tous ces paramètres. Ces prévisions sont notamment fondées sur des données et hypothèses considérées comme raisonnables par Ipsen, et dépendent de circonstances ou de faits susceptibles de se produire à l’avenir et dont certains échappent au contrôle du Groupe, et non pas exclusivement de données historiques. Les résultats réels pourraient s’avérer substantiellement différents de ces objectifs compte tenu de la matérialisation de certains risques ou incertitudes, et notamment qu’un nouveau médicament peut paraître prometteur au cours d’une phase préparatoire de développement ou après des essais cliniques, mais n’être jamais commercialisé ou ne pas atteindre ses objectifs commerciaux, notamment pour des raisons réglementaires ou concurrentielles. Ipsen doit ou peut avoir à faire face à la concurrence de produits génériques, qui pourrait se traduire par des pertes de parts de marché. En outre, le processus de recherche et développement comprend plusieurs étapes et, lors de chaque étape, le risque est important qu’Ipsen ne parvienne pas à atteindre ses objectifs et qu’il soit conduit à renoncer à poursuivre ses efforts sur un médicament dans lequel il a investi des sommes significatives. Aussi, Ipsen ne peut être certain que des résultats favorables obtenus lors des essais précliniques seront confirmés ultérieurement lors des essais cliniques ou que les résultats des essais cliniques seront suffisants pour démontrer le caractère sûr et efficace du médicament concerné. Il ne saurait être garanti qu’un médicament recevra les approbations réglementaires nécessaires ou qu’il atteindra ses objectifs commerciaux. Les résultats réels pourraient être sensiblement différents de ceux annoncés dans les déclarations prévisionnelles si les hypothèses sous-jacentes s'avèrent inexactes ou si certains risques ou incertitudes se matérialisent. Les autres risques et incertitudes comprennent, sans toutefois s'y limiter, la situation générale du secteur et la concurrence ; les facteurs économiques généraux, y compris les fluctuations des taux d'intérêt et des taux de change ; l'incidence de la réglementation de l'industrie pharmaceutique et de la législation en matière de santé et les risques découlant de changements réglementaires ou politiques imprévus, tels que des modifications de la réglementation fiscale et des réglementations sur le commerce et les droits de douane, comme les mesures protectionnistes, en particulier aux États-Unis ; les tendances mondiales vers une plus grande maîtrise des coûts de santé ; les avancées technologiques, les nouveaux médicaments et les brevets obtenus par la concurrence ; les problèmes inhérents au développement de nouveaux médicaments, notamment l'obtention d'une homologation ; la capacité d’Ipsen à prévoir avec précision les futures conditions du marché ; les difficultés ou délais de production ; l'instabilité financière de l'économie internationale et le risque souverain ; la dépendance à l'égard de l'efficacité des brevets d’Ipsen et d’autres protections concernant les médicaments novateurs ; et le risque de litiges, notamment des litiges en matière de brevets ou des recours réglementaires. Ipsen dépend également de tierces parties pour le développement et la commercialisation de ses médicaments, ce qui peut donner lieu à des redevances substantielles ; en outre ces partenaires pourraient agir de manière à nuire aux activités d’Ipsen ainsi qu’à ses résultats financiers. Ipsen ne peut être certain que ses partenaires tiendront leurs engagements. À ce titre, le Groupe pourrait ne pas être en mesure de bénéficier de ces accords. Une défaillance d’un de ses partenaires pourrait engendrer une baisse imprévue de revenus pour Ipsen. De telles situations pourraient avoir un impact négatif sur l’activité d’Ipsen, sa situation financière ou ses résultats. Sous réserve des dispositions légales en vigueur, Ipsen ne prend aucun engagement de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs ou objectifs visés dans le présent communiqué afin de refléter des changements qui viendraient affecter les événements, situations, hypothèses ou circonstances sur lesquels ces énoncés se fondent. L’activité d’Ipsen est soumise à des facteurs de risques qui sont décrits dans ses documents d’information enregistrés auprès de l’Autorité des Marchés Financiers. Les risques et incertitudes présentés ne sont pas les seuls auxquels le Groupe doit faire face et le lecteur est invité à prendre connaissance de la dernière édition du Document d’enregistrement universel d’Ipsen, disponible sur ipsen.com .

1 Variation à taux de change constant, hors effets de change, établi en recalculant les performances de la période considérée sur la base des taux de change utilisés pour la période précédente

2 Tous les médicaments hors Somatuline

3 Médicament avec des ventes maximales attendues de plus de 1 milliard de dollars

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