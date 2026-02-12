Ipsen réalise de solides résultats en 2025, grâce à une performance soutenue de toutes les aires thérapeutiques, et annonce ses objectifs 2026

Croissance des ventes totales du Groupe en 2025 de 10,9% à taux de change constant 1 (8,1% en données publiées), tirée par la croissance des trois aires thérapeutiques avec une croissance de 4,1% 1 en Oncologie, 102,5% 1 dans les Maladies Rares et 9,7% 1 en Neurosciences. Croissance des ventes de Somatuline® de 4,3% 1 , tandis que le portefeuille de médicaments hors Somatuline, affiche une croissance à deux chiffres de 14,2% 1

Poursuite de l’expansion du portefeuille de médicaments en 2025, portée par d’importantes avancées réglementaires et cliniques, l’intégration de multiples actifs précliniques assortis de droits mondiaux et fondés sur des approches innovantes, ainsi que l’ajout d’un actif en phase de développement clinique intermédiaire issu de l’acquisition d’ImCheck Therapeutics

Cinq étapes réglementaires et cliniques majeures attendues en 2026, auxquelles s’ajoute la présentation complète des données d’IPN10200 dans une indication esthétique

Objectifs financiers 2 pour l’année 2026, avec une croissance des ventes totales du Groupe supérieure à 13,0% 3 à taux de change constant, compte tenu d’une accélération du portefeuille hors Somatuline et une croissance de Somatuline liée aux difficultés de production de génériques du lanréotide, et une marge opérationnelle des activités supérieure à 35,0%.

PARIS, FRANCE, 12 février 2026 - Ipsen (Euronext : IPN ; ADR : IPSEY), groupe biopharmaceutique mondial de spécialité, présente aujourd’hui ses résultats financiers pour l’exercice 2025 et le quatrième trimestre 2025.

Extrait des états financiers consolidés 4 condensés des années 2025 et 2024



2025 2024 % de variation m€ m€ Réalisé TCC Chiffre d'affaires 3 675,9 3 400,6 8,1 % 10,9 % Résultat opérationnel des activités 1 294,1 1 109,4 16,7 % Marge opérationnelle des activités 35,2 % 32,6 % +2,6pts Résultat net consolidé des activités 1 009,1 857,8 17,6 % Bénéfice dilué par action des activités 12,09 € 10,27 € 17,8 % Résultat opérationnel IFRS 625,9 496,7 26,0 % Marge opérationnelle IFRS 17,0 % 14,6 % +2,4pts Résultat net consolidé IFRS 444,5 347,3 28,0 % Bénéfice dilué par action IFRS 5,32 € 4,15 € 28,3 % Cash-Flow libre 1 000,6 774,4 29,2 % Trésorerie nette 559,9 160,3 n/a

« En 2025, Ipsen a enregistré une croissance solide de son chiffre d’affaires et de son résultat opérationnel », a déclaré David Loew, Directeur Général d’Ipsen. « Nous avons poursuivi la mise en œuvre de notre stratégie dans nos trois aires thérapeutiques, avec notamment une performance remarquable d’Iqirvo. Nous avons fait progresser plusieurs programmes de notre portefeuille de produits en R&D et renforcé notre moteur d’innovation grâce à des opérations ciblées d’innovation externe, dont l’acquisition d’Imcheck Therapeutics. Nous avons également obtenu une preuve de concept prometteuse pour l’IPN10200, notre molécule recombinante différenciée à longue durée d’action, première de sa classe. »

Pour 2026, nous anticipons une nouvelle année de croissance à deux chiffres, portée par l’accélération des performances de l’ensemble du portefeuille et par de meilleures perspectives pour Somatuline, compte tenu des difficultés de production rencontrées par la concurrence générique. Nous prévoyons également cinq étapes clés réglementaires et cliniques cette année, et de poursuivre la mise en œuvre notre stratégie d’innovation externe. »

Objectifs financiers pour l’année 2026 et perspectives à moyen terme

Ipsen a défini pour l’exercice 2026 les objectifs financiers suivants :

Une croissance des ventes totales supérieure à 13,0% à taux de change constant. Sur la base du niveau moyen des taux de change en janvier 2026, un effet défavorable des devises d’environ 2% est anticipé

Une marge opérationnelle des activités supérieure à 35,0% des ventes totales, qui inclut des dépenses supplémentaires en R&D provenant de potentielles opportunités d'innovation externe à un stade précoce et intermédiaire

Les perspectives de ventes totales et de marge opérationnelle des activités anticipent une accélération de la croissance du portefeuille hors Somatuline, ainsi qu’une croissance des ventes de Somatuline compte tenu des difficultés de production des génériques du lanréotide. Ils excluent tout impact potentiel de transactions d’innovation externe portant sur des actifs en développement clinique de Phase III ou ultérieure.

Dans le cadre de la révision continue de ses hypothèses à long terme, notamment en matière de pression concurrentielle et de cycle de vie des produits, Ipsen ne prévoit plus d’atteindre l’objectif de plus de 500 millions d’euros de ventes maximales pour Onivyde et Tazverik.

Compte tenu des meilleures perspectives pour Somatuline, liées aux difficultés de production rencontrée par les génériques du lanréotide, et de la performance du reste du portefeuille, Ipsen est très confiant dans ses perspectives à moyen terme pour 2027 de dépasser la croissance moyenne du chiffre d’affaires total 5 d’au moins 7% sur la période 2023–2027 et d’une marge opérationnelle des activités représentant au moins 32% 6 des ventes totales en 2027.

Progrès du portefeuille de produits R&D

En 2025, Ipsen a franchi plusieurs étapes réglementaires et cliniques majeures dans l’ensemble de son portefeuille, reflétant la progression continue de son portefeuille de R&D dans ses trois aires thérapeutiques.

Au cours du premier trimestre 2025, le dossier réglementaire de tovorafenib, un inhibiteur oral de la RAF-kinase de type II destiné au traitement des gliomes pédiatriques de bas grade, a été accepté pour examen par l’Agence européenne des médicaments (EMA).

En mai 2025, Ipsen a présenté lors du congrès de l’European Association for the Study of the Liver (EASL) les données de Phase II de l’étude ELMWOOD évaluant Iqirvo® (elafibranor). Celles-ci ont montré un profil de tolérance favorable et une efficacité dose-dépendante sur 12 semaines chez des personnes atteintes de cholangite sclérosante primitive, une maladie caractérisée par d’importants besoins médicaux non satisfaits.

En juillet 2025, la Commission européenne a approuvé Cabometyx® (cabozantinib) pour le traitement des tumeurs neuroendocrines (TNE) avancées précédemment traitées, sur la base des résultats positifs de l’essai de phase III CABINET.

En septembre 2025, Ipsen a annoncé des résultats positifs de Phase II de l’étude LANTIC en esthétique, démontrant un profil clinique différencié et de longue durée d’action pour IPN10200. Au cours de l’année, Ipsen a également initié une étude de Phase II dans la dystonie cervicale, représentant la quatrième étude clinique du programme mondial de développement de cette molécule recombinante à longue durée d’action dans des indications thérapeutiques et esthétiques.

En décembre 2025, Ipsen a indiqué que l’essai pivot de Phase II FALKON évaluant fidrisertib dans la fibrodysplasie ossifiante progressive (FOP) n’avait pas atteint son critère principal et avait été clôturé. Fidrisertib a été généralement bien toléré, sans problème de sécurité identifié.

Enfin, Ipsen a lancé plusieurs études de Phase I en oncologie, notamment avec l’IPN01195 (inhibiteur de RAF), IPN60300 (anticorps conjugué) et IPN01203 (activateur de cellules T), renforçant davantage son portefeuille d’oncologie ciblée.

Innovation externe

En décembre 2025, Ipsen a élargi son portefeuille en immuno-oncologie avec l’acquisition d’ImCheck Therapeutics, une société de biotechnologie développant des thérapies d’immuno-oncologie de nouvelle génération, dont IPN60340 (ICT01), un anticorps monoclonal première de sa classe ciblant BTN3A, actuellement en développement de phase I/II, avec une étude de phase IIb/III dont le démarrage est prévu en 2026. IPN60340 pourrait devenir une nouvelle norme de soins en association dans le traitement de première intention, chez les patients inéligibles à une chimiothérapie intensive, de la leucémie myéloïde aiguë, un cancer du sang agressif touchant les personnes âgées.

Des données intermédiaires présentées oralement au congrès annuel 2025 de l’American Society of Clinical Oncology ont montré que le traitement par ICT01, en association avec le vénétoclax et l’azacitidine (Ven-Aza), dans l’essai de phase I/II EVICTION, a obtenu des taux de réponse très encourageants et élevés. Dans cet essai non comparatif, la réponse au traitement a presque doublé par rapport à celles observées dans les données historiques du traitement standard, tous sous-types moléculaires confondus, chez des patients nouvellement diagnostiqués, y compris des sous-types habituellement moins répondeurs au traitement standard (Ven-Aza). En janvier 2026, Ipsen a annoncé que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a accordé la désignation « Breakthrough Therapy » à IPN60340 en association avec le vénétoclax et l’azacitidine (Ven-Aza) dans la leucémie myéloïde aiguë de première ligne chez les patients inéligibles à une chimiothérapie intensive ou aux traitements ciblés pour ce cancer du sang agressif touchant les personnes âgées.

En décembre 2025, Ipsen a également renforcé son portefeuille en oncologie et en phase précoce grâce à deux initiatives ciblées d’innovation externe et de collaboration en recherche. Ipsen a conclu un accord de licence exclusive avec Simcere Zaiming, lui conférant les droits mondiaux hors Grande Chine pour SIM0613, un conjugué anticorps‑médicament (ADC) ciblant LRRC15. Ipsen a par ailleurs annoncé une nouvelle collaboration de recherche assortie d’une option avec l’Université de Montréal et IRICoR, couvrant deux programmes en phase de découverte axés sur l’inhibition innovante de voies complémentaires à la voie MAP kinase.

Étapes clés en 2026

Ipsen prévoit de franchir plusieurs étapes clés dans son portefeuille en 2026 :

Tovorafenib (FIREFLY‑1) – Décision réglementaire européenne pour le traitement du gliome pédiatrique de bas grade

Bylvay (BOLD) – Présentation des résultats de l’essai pivot de Phase III dans l’atrésie des voies biliaires

Iqirvo (ELSPIRE) – Présentation des résultats de l’essai pivot de Phase III dans la cholangite biliaire primitive

Dysport (BEOND) – Présentation des résultats des essais pivots de Phase III dans la migraine chronique et épisodique

IPN10200 (LANTIC) – Présentation des résultats de Phase II dans les rides canthales latérales et les rides du front

Ces jalons renforcent l’engagement d’Ipsen à faire progresser des thérapies innovantes et à élargir les options de traitement pour les patients dans le monde entier.

Les données complètes de l’étude de phase II LANTIC portant sur IPN10200, qui ont démontré un profil clinique positif, différencié, à action prolongée et de premier de sa classe, permettant le lancement d’une phase III, devraient être présentées lors d’un prochain congrès médical au cours du premier semestre 2026.

Procédure d’arbitrage liée au partenariat R&D avec Galderma

En janvier 2026, le Tribunal arbitral de la Chambre de commerce internationale (CCI) a rendu une décision finale en faveur d’Ipsen, rejetant la demande introduite par Galderma dans le cadre de la procédure d’arbitrage relative à la résiliation par Ipsen de l’accord de R&D. La décision du tribunal de la CCI a confirmé la totalité des droits d’Ipsen sur ses programmes toxines en phase clinique dans le domaine de l’esthétique, y compris l’IPN10200. Ipsen continue d’évaluer toutes les options permettant de maximiser la valeur de son programme à longue durée d’action.

Progrès relatifs aux sujets environnementaux, sociaux et de gouvernance

Ipsen a franchi d’importantes étapes en 2025 dans la mise en œuvre de sa stratégie ambitieuse de développement durable, en intégrant la durabilité au cœur de ses opérations et de ses processus décisionnels. De la réduction de son empreinte environnementale à l’amélioration de l’accès des patients aux soins, en passant par le renforcement de sa culture d’entreprise, Ipsen a réaffirmé son engagement à créer un impact positif pour les patients, les collaborateurs, les communautés et la planète.

Ipsen a réalisé des progrès significatifs sur plusieurs objectifs environnementaux, notamment :

54% de réduction des émissions de gaz à effet de serre des scopes 1 et 2 (par rapport à 2019)

16% de réduction des émissions du scope 3, en ligne avec nos objectifs 2030 (par rapport à 2019)

100% de l’électricité mondiale d’Ipsen désormais issue de sources renouvelables

55% du parc automobile composé de véhicules électriques en 2025 grâce au projet Fleet for Future

Ipsen a obtenu la note A du CDP, récompensant ses actions environnementales exemplaires, sa transparence et sa compréhension approfondie des dépendances, risques et opportunités liés au climat.

Ipsen est également fier d’être l’une des premières entreprises biopharmaceutiques à atteindre une parité totale au sein du Comité Exécutif, les femmes représentant par ailleurs désormais 53% des équipes de direction du Groupe.

États financiers consolidés

Le Conseil d’administration a approuvé les états financiers consolidés le 11 février 2026. Les états financiers consolidés ont été audités et le rapport des commissaires aux comptes est en cours de publication. Les états financiers audités complets d’Ipsen seront disponibles en temps utile sur ipsen.com dans l’onglet « Rapports et autres documents, informations réglementées » de la section « Investisseurs ».

Notes

Sauf indication contraire, tous les chiffres financiers sont exprimés en millions d’euros (m€). Sauf indication contraire, les performances publiées dans le présent communiqué couvrent la période de douze mois courant jusqu’au 31 décembre 2025 (exercice réalisé sur l’année 2025) et la période de trois mois jusqu’au 31 décembre 2025 (le quatrième trimestre ou T4 2025), comparativement à la période de douze mois jusqu’au 31 décembre 2024 (exercice réalisé sur l’année 2024) et la période de trois mois jusqu’au 31 décembre 2024 (le quatrième trimestre ou T4 2024) respectivement. Sauf indication contraire, les commentaires sont basés sur les performances de l’exercice 2025

À propos d’Ipsen

Nous sommes un groupe biopharmaceutique mondial focalisé sur la mise au point de médicaments innovants pour les patients dans trois domaines thérapeutiques : l’Oncologie, les Maladies Rares et les Neurosciences. Notre portefeuille de produits en R&D s’appuie sur l’innovation interne et externe et sur près de 100 ans d’expérience de développement au sein de hubs mondiaux aux États-Unis, en France et au Royaume-Uni. Nos équipes, présentes dans plus de 40 pays, et nos partenariats à travers le monde nous permettent de proposer nos médicaments aux patients dans plus de 100 pays.

Ipsen est coté à Paris (Euronext : IPN) et aux Etats-Unis à travers un programme d’American Depositary Receipt (ADR : IPSEY) sponsorisé de niveau I. Pour plus d’informations, consultez ipsen.com .

