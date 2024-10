Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ipsen: prix Shingo reçu pour un deuxième site information fournie par Cercle Finance • 15/10/2024 à 07:42









(CercleFinance.com) - Ipsen annonce que son site de production à Dublin, en Irlande, s'est vu remettre le prix Shingo pour son excellence opérationnelle. Près de 200 personnes travaillent sur ce site, qui produit les principes actifs de deux médicaments du groupe.



Après le site de Signes (France) distingué en 2020, il s'agit du deuxième prix Shingo décerné à Ipsen, en faisant la première société pharmaceutique au monde à avoir reçu ce prix pour deux sites de production de médicaments destinés aux patients.



Le prix Shingo récompense chaque année jusqu'à cinq sociétés de tous secteurs, 'capables de démontrer une haute culture où les principes de l'excellence opérationnelle sont profondément ancrés dans les pensées et les comportements de tout le personnel'.





