Ipsen-Le CA en hausse à 822,4 millions d'euros au T1

Ipsen SA IPN.PA :
* T1: CROISSANCE DES VENTES DE 13,3% À TAUX DE CHANGE CONSTANT
* CONFIRMATION DES OBJECTIFS FINANCIERS ANNUELS POUR L'EXERCICE 2024
* CHIFFRE D'AFFAIRES GROUPE EUR 822,4 MLNS CONTRE EUR 741,9 MILLION L'ANNÉE DERNIÈRE, +13,3% EN TAUX DE CHANGE CONSTANT
* OBJECTIFS FINANCIERS 2024: CROISSANCE DES VENTES TOTALES DU GROUPE SUPÉRIEURE À 6,0%, À TAUX DE CHANGE CONSTANT
* OBJECTIFS FINANCIERS 2024: MARGE OPÉRATIONNELLE DES ACTIVITÉS D'ENVIRON 30%, QUI INCLUT DES DÉPENSES SUPPLÉMENTAIRES EN RESEARCH AND DEVELOPMENT
Texte original sur WorkSpace: Pour plus de détails, cliquez sur IPN.PA
(Rédaction de Gdansk)
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